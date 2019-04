Oroscopo di domani | TPI | Giorno | Astrologia | Segni zodiacali

OROSCOPO DI DOMANI TPI – Vuoi o non vuoi, tutti abbiamo consultato – almeno una volta – l’oroscopo. Per scoprire come sarà stata la nostra giornata/mese/anno o per cercare sicurezze per il prossimo futuro dal punto di vista dell’amore, del lavoro e della fortuna. Insomma, ci siamo “affidati” agli astri.

Ma qual è il mio oroscopo per la giornata di domani? Che giorno mi attende? Di seguito l’oroscopo di TPI per la giornata di domani, domenica 14 aprile 2019:

Oroscopo di domani domenica 14 aprile 2019 | Cosa dicono gli astri

Ariete

Domenica di riposo per l’Ariete. Finalmente lo stress accumulato durante la settimana sarà soltanto un lontano ricordo, dopo una ricca dormita e qualche bicchiere di vino.

Concedetevi del tempo da dedicare alla vostra famiglia e agli amici, non dovete trascurare troppo la vostra vista personale.

Toro

Accidenti che umore grigio! Cari Toro, prima di partire in quarta e puntare le corna verso il primo malcapitato, cercate di ragionare sui pro e i contro della vostra situazione.

Qualcuno ha saputo colpirvi nel vostro punto debole e l’orgoglio vi sanguina, ma conviene vendicarsi in modo così cruento? Giocate d’astuzia.

Oroscopo di domani 14 aprile 2019 | Gemelli

Gli amici Gemelli non se la passeranno alla grande per questa domenica di aprile. Purtroppo avete ricevuto una brutta notizia, ma con l’aiuto delle persone care riuscirete ad affrontarla.

Brutta aria anche a lavoro. State valutando di cambiare, ma siete terrorizzati, temete che un passo falso possa costarvi la vostra routine. Ma vale la pena lasciarsi trascinare in un loop che vi fa male quando potreste trovare qualcosa che invece vi rende felici?

Cancro

Cari Cancro, oggi festeggiate con una bottiglia di spumante perché è grazie a questo buonumore che siete il segno del giorno. Avete voglia di portare a termine gran parte del lavoro cominciato in questo mese e questa domenica potrebbe essere utile a tale scopo.

L’amore vi sorride, siete fiduciosi che l’anima gemella arriverà.

Leone

Cari Leone, oggi la vostra criniera è fin troppo arruffata. Cos’è successo? Avete osato un tantino con il vino ieri sera? Non lasciatevi sommergere dal lavoro né dai problemi, ma non dovete neppure combatterli con l’alcol.

Ritrovare il vostro equilibrio potrebbe essere necessario per affrontare le problematiche che vi attendono la prossima settimana.

Oroscopo di domani 14 aprile 2019 | Vergine

Domenica negativa per i nati sotto il segno della Vergine. Un disguido in amore ha portato a una dura separazione che vi ha ferito molto.

Non forzate troppo la mano, se il vostro partner ha voluto prendersi del tempo per riflettere non è il caso d’insistere, soprattutto se non è pronto a riconciliarsi.

Bilancia

Da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Non sarete in un film di supereroi, ma il motto vale anche per voi. Avete ricevuto una bella gratifica a lavoro e siete in lizza per un’ottima promozione, ma siete pronti per il grande passo? Non buttate tutto dentro, cercate l’aiuto e il consiglio di chi vi vuole bene.

Scorpione

Gli amici dello Scorpione hanno la testa piena di pensieri. Questa domenica non farà alcuna eccezione. Non avete proprio voglia di mandare il cervello in vacanza per un giorno? In fondo il fine settimana serve proprio a questo.

Dimenticate i problemi di lavoro (e quelli d’amore) e date spazio a quello che vi piace fare.

Oroscopo di domani 14 aprile 2019 | Sagittario

Il Sagittario non ne vuole proprio sapere di calmare i bollenti spiriti. La vostra vena bellicosa è pronta a esplodere, quindi dovete darvi una calmata prima che sia troppo tardi.

Non dovete lasciar correre se qualcosa vi ha fatto star male, ma dovete cercare di parlarne in modo civile e corretto per evitare di passare dalla parte del torto.

Capricorno

Cari Capricorno, una domenica piacevole e rilassante sarà la vostra come ormai non ne vivevate da tempo. Una settimana frenetica è finalmente giunta al punto, per cui prendetevi tutto il tempo che vi serve per far fronte a un’altra settimana lavorativa molto impegnativa.

Acquario

Gli amici dell’Acquario sono pronti per un passo importante. Questa domenica sarà illuminante per tutti coloro che hanno intenzione di muoversi verso il futuro, magari insieme a un partner.

Fare progetti vi aiuta a esorcizzare la monotonia della routine.

Pesci

Giornata di relax per quelli nati sotto il segno dei Pesci. Coccolatevi con un bel regalo, godetevi l’aria aperta (se il meteo ve lo permetterà) e viziate un po’ i vostri cari anche soltanto con la vostra presenza. Da quanto tempo è che non chiamate vostra madre? O che non uscite con quell’amico stretto? Rimediate al tempo perduto.

Oroscopo di domani | Cos’è la Ruota dello Zodiaco

La Ruota dello Zodiaco è suddivisa in dodici parti uguali che rappresentano i dodici Segni Zodiacali. Ciascuno di loro occupa 30 gradi nel Cerchio Zodiacale: nel momento in cui si nasce, il sole ha una posizione all’interno di uno dei dodici segni e questo determina il nostro segno di nascita. Ogni segno zodiacale è diviso in tre decadi: la prima va dallo 0 ai 10 gradi, la seconda va dai 12 ai 20 gradi e le terza dai 20 ai 30 gradi.

Oroscopo di domani | Di che segno sei?

I segno zodiacali sono dodici: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A ciascuno segno sono ricondotte caratteristiche comportamentali e uno dei quattro elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

I segni di fuoco sono: Ariete, Leone e Sagittario.

I segni di terra sono Toro, Vergine e Capricorno.

I segni di aria sono: Gemelli, Bilancia e Acquario.

I segni di acqua sono: Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo di domani | Come si calcola l’ascendente

L’ascendente rappresenta il segno zodiacale che, al momento della nascita, si trova sull’orizzonte est locale. Secondo l’astrologia, l’influenza dell’ascendente si manifesta nel mondo in cui la persona si comporta con chi lo circonda.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE