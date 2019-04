Kate gioca con un bimbo. “Stai pensando al quarto figlio?”: la sua risposta gela tutti

Dopo George, Charlotte e Louis, Kate e William avranno un altro figlio? Chissà! Quel che è certo è che la duchessa di Cambridge sembra nutrire un amore smisurato per i bambini. A dimostrarlo sono le sue uscite pubbliche.

In tante occasioni abbiamo visto Kate Middleton divertirsi a giocare con i bambini di ospedali pediatrici o di scuole che periodicamente la duchessa visita. Sorrisi dolcissimi e carezze si susseguono in quei momenti, tanto da far pensare che Kate stia seriamente pensando ad avere un altro bebè.

Il piccolo Louis ha appena dieci mesi, ma i fan della famiglia reale già sognano un quarto figlio dei duchi di Cambridge. Durante l’ultima visita nell’Irlanda del Nord, Kate Middleton si è avvicinata a un bimbo di appena cinque mesi, l’abbia accarezzato amorevolmente e gli abbia rivolto parole dolcissime. Poi si è complimentata con il papà del piccolo.

Secondo quanto riportato dai tabloid britannici, pare che il giovane padre si sia fatto scappare una domanda provocatoria: “Quarto figlio?”. La duchessa non sembra abbia fatto capire che cosa pensi della possibilità di avere un altro figlio, ma sembra che abbia risposto semplicemente: “”William sarebbe un po’ preoccupato”.

Ma intanto che William e Kate riflettono sull’ipotesi di avere un altro bimbo, i fan della famiglia reale possono accontentarsi del royal baby in arrivo dal fratello Harry. Ormai siamo agli sgoccioli e presto Meghan Markle darà alla luce il primogenito dei duchi di Sussex.

