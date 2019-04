Jare è la bambina più bella del mondo | FOTO

Ha sei anni, è nigeriana ed è la bambina più bella del mondo. Si chiama Jare Ijalana e tutto il mondo l’ha conosciuta quando, nel 2018, la fotografa Mofe Bamuyiwa aveva pubblicato sui social alcune foto in cui la bambina appariva in un primo piano che metteva in evidenza tutta la sua straordinaria bellezza.

Il volto delicato della piccola ha fatto il giro del mondo e Jare è stata eletta “bambina più bella del mondo”. “Avrei potuto farla sorridere ma ho preferito immortalarla in un momento naturale, così che tutti potessero vedere il suo potenziale. Voglio che la foto continui a parlare anche quando Jare diventerà adulta”, ha detto Mofe Bamuyiwa all’indomani del successo delle sue foto.

A un anno di distanza, sappiamo che la piccola Jare ha intrapreso la carriera da modella. Insieme a lei oggi posano davanti alla macchina fotografica anche le sue due altrettanto belle sorelle, Jomi e Joba, di sette e dieci anni.

La madre delle tre bambine ha anche creato un profilo social per le sue bellissime figlie. The J3 Sisters vanta la bellezza di quasi 130mila followers. Qui la mamma di Jare, Jomi e Joba pubblica gli scatti che riprendono alcuni momenti della vita delle sue bambine.