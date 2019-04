Disastro in diretta: la giornalista fa cadere la statua dell’artista | VIDEO

Sembra un’intervista interessante, quella che una giornalista polacca sta facendo alla sua ospite, l’attrice Anna Dereszowska, che da qualche tempo si cimenta con la scultura. Peccato che in men che non si dica, il collegamento televisivo si sia trasformato in un vero e proprio disastro.

Mentre parla con l’artista, la giornalista Kinga Burzynska fa qualche passo indietro e inavvertitamente fa cadere la statua esposta alle sue spalle. La donna sgrana gli occhi, accanto a lei si vede la faccia sconvolta di Dereszowska, che si porta le mani al volto e corre a raccogliere i resti dell’opera.

La giornalista tenta in qualche modo di rimediare all’accaduto cercando di aiutare l’artista, che però appare sempre più disperata. La reporter è mortificata, ma per la statua non c’è più nulla da fare.

Intanto, però, su Instagram è apparso un messaggio di Anna Dereszowska: “Purtroppo mancherà uno dei miei lavori, ma in qualche modo cercherò di rimediare a quanto accaduto”.

