Game of Thrones 8 sta per arrivare: “Aspettatevi momenti drammatici come le Nozze Rosse”

Game of Thrones 8 in arrivo. La nuova e ultima stagione dell’amata serie fantasy potrebbe giocarci tantissimi brutti scherzi. A detta del regista David Nutter, dovremmo anche aspettarci “momenti drammatici come le Nozze Rosse”.

Game of Thrones farà ritorno domenica 14 aprile, ma i fan erano già preparati alle terribili sciagure progettate da George R.R. Martin & Company.

Episodi violenti e indimenticabili sono il pane quotidiano di quest’amata serie ormai giunta al capolinea. Le Nozze Rosse hanno segnato una crepa nel cuore dei fan, perché fu in quella terribile circostanza che persero la vita Robb Stark, Talisa (sua moglie) e Catelyn Stark.

Come sappiamo, quest’ultima stagione ci metterà davanti a uno scontro tanto temuto quanto atteso: morti contro vivi, i Sette Regni contro gli Estranei.

“Le scene di battaglia ti rendono davvero esausto e, allo stesso tempo, alle volte sono noiose perché si deve fare i conti con così tanti dettagli, sia dal punto di vista della recitazione che da quello della regia. Cavalli, armi, effetti speciali stanno tutti attirando la nostra attenzione ed energia, in molti casi, ed è vero che stanca moltissimo cercare di tenere tutti questi elementi insieme dando vita a un insieme coerente”, ha dichiarato il regista David Nutter.

La prima puntata di quest’ottava stagione di Game of Thrones sarà mandata in onda nella notte del 15 aprile, precisamente alle ore 3:00, in diretta su Sky Atlantic HD. Per chi voglia seguire la serie in diretta streaming, può utilizzare SkyGo (piattaforma streaming) oppure NOWTV.

La puntata, per chi non abbia il coraggio di svegliarsi alle 3, sarà mandata in replica lunedì 15 aprile alle ore 21:15 su Sky Atlantic.

Dal 22 aprile, invece, verrà mandata in onda la versione doppiata in italiano della prima puntata di Game of Thrones. Chi vincerà la battaglia? I Sette Regni uniranno le forze per contrastare gli Estranei? Non ci resta che attendere, ormai il grosso è fatto: è questione di ore.

Game of Thrones 8: dopo la messa in onda dell’ultima puntata, arriverà un documentario speciale