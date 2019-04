Il rapper Fedez ha abituato i suoi fan su Instagram a molti siparietti divertenti. Alcuni con protagonista la bella e famosissima moglie, Chiara Ferragni, altri con il suo cane, altri ancora con i suoi familiari.

Anche la nonna del cantante milanese, nel tempo, è diventata molto conosciuta sui social, proprio grazie al nipote. Qualche settimana fa, infatti, Fedez e la Ferragni sono andati a trovare la donna in ospedale, postando una foto divenuta subito virale.

L’ultima apparizione in ordine di tempo della nonna di Fedez su Instagram, però, è di qualche giorno fa. Il rapper, infatti, ha organizzato uno scherzetto niente male nei confronti della donna. Ma non aveva fatto i conti con la sua arguzia.

Fedez, infatti, ha videochiamato la nonna. Accanto a lui, però, c’era anche il suo sosia, Axensio: stesso taglio di capelli, stessi occhiali, viso molto simile, ma soprattutto tanti, tanti e tanti tatuaggi. Tutti identici a quelli del rapper.

Chiara Ferragni è un disastro ai fornelli | VIDEO

Durante la chiamata in video, dunque, Fedez ha fatto apparire il suo sosia. Doppiandolo per rendere lo scherzo più credibile: “Come va nonna? Ma non avevi mai usato la videochiamata?”, ha chiesto il rapper.

La donna però era molto scettica: “Hai visto che ho tagliato i capelli?”, ha incalzato ancora il nipote. Solo la prova dei tatuaggi, alla fine, è sembrata convincere la nonna. Che però ha continuato a nutrire dubbi: “Sei strano, c’è altro. Hai una maschera? Mi stai facendo uno scherzo?”.

A questo punto, davanti all’evidenza, Fedez è stato costretto a raccontare tutto e mostrarsi alla nonna. Perché il sosia sarà pure identico al cantante, ma alle nonne non sfugge mai nulla dei nipoti. Neanche in videochiamata.