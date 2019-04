Elezioni europee, il M5s annuncia le 5 candidate capolista

Il leader del M5s ha annunciato le candidate capolista per le prossime elezioni europee. Le capolista delle 5 circoscrizioni in cui è diviso il territorio italiano sono 5 donne: Daniela Rondinelli (centro), Alessandra Todde (isole), Sabrina Pignedoli (Nord Est), Maria Angela Danzì (Nord Ovest) e Chiara Maria Gemma (Sud).

Luigi di Maio ha annunciato i nomi in un evento al Tempio di Adriano.

Si tratta di esponenti della società civile e non di donne con una carriera politica.

Le elezioni europee più importanti della storia

Capolista M5s: Chi sono

Daniela Rondinelli è funzionaria al Comitato economico e sociale europeo di Bruxelles. Sabrina Pignedoli è una giornalista, nota per le inchieste sulle infiltrazioni della criminalità organizzata in Emilia Romagna.

Alessandra Todde, capolista per la circoscrizione Isole, è invece una manager, amministratore delegato di Olidata. Alcuni mesi fa era stata inserita nelle Inspiring Fifty, le 50 donne italiane più influenti in ambito tech.

Maria Angela Danzì, capolista nel Nord Ovest è invece segretario e direttore generale di diversi Comuni (Genova e Novara, su tutti).

E infine, sciolto anche il nodo della circoscrizione Sud: Chiara Maria Gemma, è professoressa associata in didattica e pedagogia speciale all’università di Bari Aldo Moro.

In tutto i candidati selezionati con il voto sulla piattaforma Rousseau sono 76.

“Continuare per Cambiare anche in Europa” è lo slogan scelto per la presentazione delle cinque capolista.