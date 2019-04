Solo un paio di giorni fa, Fedez aveva chiesto alla moglie, Chiara Ferragni, di preparargli la colazione. Non un pranzo luculliano: solo una colazione. Lei, indispettita dalla richiesta, aveva detto che no, non si sarebbe mai messa ai fornelli a cucinare.

Ha cambiato presto idea, la fashion blogger più famosa d’Italia, tanto da decidere di sperimentarsi con padelle e stoviglie. Parte da un piatto semplice, Chiara Ferragni: un paio di hamburger in padella. Preparare la pietanza in questione si trasforma presto in un’odissea.

A riprendere la scenetta, divertito, è proprio il rapper milanese. Fedez, telefono alla mano, immortala la moglie per la prima volta ai fornelli. E così nelle immagini, pubblicate in una serie di stories su Instagram, vediamo l’influencer in una veste nuova.

Chiara Ferragni intenta a tagliare – male – le cipolle, Chiara Ferragni intenta a cucinare – male – gli hamburger, Chiara Ferragni che impiatta – male – la carne. Insomma, un disastro. Quello che è evidente, però, è che i due trovano il modo di divertirsi (e divertire chi sta dall’altra parte dello schermo del cellulare) anche con poco.

