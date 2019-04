AMICI SERALE – Dopo cinque mesi di lezioni, delusioni, gioie, impegno e soprattutto moltissimi avvicendamenti tra i banchi, Amici di Maria De Filippi arriva finalmente alla fase del serale. A partire da sabato 30 marzo 2019, infatti, i concorrenti della scuola di ballo e canto più famosa d’Italia si sfideranno in diretta su Canale 5 in prima serata. Con l’obiettivo di essere eletti i nuovi vincitori della 18esima edizione del talent show.

Prima di arrivare al serale e guadagnarsi la grande visibilità che una prima serata comporta, i ragazzi di Amici hanno dovuto affrontare moltissime prove. L’edizione pomeridiana del programma, con tanto di selezioni e sfide per accaparrarsi il banco, va avanti infatti da lunedì 19 ottobre 2018. A condurre un’instancabile Maria De Filippi.

Qui di seguito troverete tutte le ultime notizie sul serale di Amici 18.

Amici serale 2019 | Ultime notizie

AGGIORNAMENTO 13 APRILE 2019 – Anche questa sera torna l’appuntamento con Amici di Maria De Filippi, in prima serata su Canale 5. Giunto alla terza puntata, il talent show riprende dall’eliminazione della cantante Ludovica: le due squadre sono pari, presentano entrambe cinque concorrenti in gara. Per i bianchi, abbiamo Giordana, Mameli, Alvis, Rafael e Umberto, mentre per i blu abbiamo Tish, Alberto, Jefeo, Valentina e Vincenzo. Ospiti di questo terzo appuntamento saranno Ornella Vanoni e Il Volo, oltre ai comici Pio e Amedeo che sono diventati una presenza fissa del programma.

AGGIORNAMENTO 6 APRILE 2019 – Questa sera, 6 aprile 2019, va in onda su Canale 5 la seconda puntata del serale di Amici di Maria De Filippi. Alla fine della prima puntata è uscito Mowgly, uno dei ballerini, che ha perso la sfida con Ludovica. Chi sarà il nuovo eliminato? Questa sera ci sarà in studio come ospite d’onore Albano, che si esibirà insieme agli altri ragazzi in gara per poi vestire, per una sera, i panni di giudici del talent show di Canale 5.

AGGIORNAMENTO 30 MARZO 2019 – Si parte – Questa sera, 30 marzo 2019, va in onda Amici di Maria De Filippi serale. Completate le squadra. Ora si fa sul serio. Volete saperne di più sul programma tv di Canale 5? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

AGGIORNAMENTO 23 MARZO 2019 – Ufficializzato l’ultimo concorrente del serale di Amici – Nell’ultimo appuntamento pomeridiano con il talent di Maria De Filippi, è stato svelato il dodicesimo e ultimo concorrente ad accedere al serale, in partenza sabato 30 marzo su Canale 5 in prima serata.

Si tratta di Alvis, il tatuatissimo cantante che è stato assegnato alla squadra bianca. Le due squadre sono quindi completate, da sabato prossimo si fa sul serio! Nel corso della puntata di oggi, 23 marzo, è stato anche annunciato il secondo direttore artistico, il tenore Vittorio Grigolo, che affiancherà nel ruolo di coach l’attesissimo Ricky Martin.

AGGIORNAMENTO 18 MARZO 2019 – Ufficializzato il secondo direttore artistico di Amici 2019 – Dopo l’annuncio di Ricky Martin, Maria De Filippi piazza un altro colpo a sorpresa. È stato infatti annunciato il nome del secondo direttore artistico del serale di Amici, in onda ogni sabato sera su Canale 5 a partire da sabato 30 marzo. Si tratta del tenore Vittorio Grigolo, 42 anni, che ha già oltre 30 anni di esperienza alle spalle.

Grigolo, infatti, ha iniziato ad esibirsi nei teatri più importanti del mondo da piccolissimo: a soli 13 anni ha cantato con Luciano Pavarotti, mentre a soli 23 anni ha calcato il palco della Scala di Milano, diventando, ancora oggi, il più giovane a esibirsi in quel prestigioso teatro.

AGGIORNAMENTO 16 MARZO 2019 – Svelato il primo direttore artistico di Amici 18 – Nel corso della penultima puntata del sabato pomeriggio di Amici, Maria De Filippi ha dato ai ragazzi un grande annuncio: il nome del primo direttore artistico del serale. Si tratta di Ricky Martin, il cantante portoricano che da anni fa ballare milioni di persone in tutto il mondo. Sarà lui dunque a guidare una delle due squadre che si affronteranno nei vari sabato sera dedicati al programma. Non appena saputa la notizia, i ragazzi della scuola sono scoppiati in un grande applauso. In attesa di conoscere il secondo direttore artistico.

Amici serale 2019 | Concorrenti

Quest’anno sono in tutto 12 i posti disponibili per il serale di Amici di Maria De Filippi. Ecco chi sono dunque i concorrenti che si sono qualificati alla fase finale dello show di Canale 5 (all’elenco manca ancora l’ultimo nome, che sarà svelato durante la puntata pomeridiana di sabato 23 marzo):

Tutto quello che c’è da sapere sui concorrenti del serale di Amici

Dopo l’annuncio dell’ultimo concorrente ammesso al serale, cioè quello di Alvis, è stata ufficializzata la suddivisione tra squadra blu e squadra bianca.

Squadra Blu: Jefeo, Valentina, Mowgly, Tish, Alberto, Vincenzo

Squadra Bianca: Giordana, Umberto, Ludovica, Mameli, Rafael, Alvis

Amici serale 2019 | Direttori artistici o Coach

Quest’anno ad Amici c’è il grande ritorno dei direttori artistici. Le due squadre (blu e bianca) potranno quindi contare su un coach, una guida che durante la settimana farà esercitare i ragazzi, motivandoli a dovere in vista del serale. E durante la puntata del sabato sera sceglierà invece qualche concorrente “schierare” nelle varie sfide con la squadra avversaria, nella speranza di racimolare più punti e vincere la serata.

Aggiudicarsi la serata non è soltanto un premio che vale per la gloria. Dopo ognuna delle due manche della sfida, ogni sabato sera, un concorrente della squadra perdente sarà a rischio eliminazione.

Maria De Filippi si è assicurata un pezzo da novanta nel ruolo di direttore artistico, vale a dire Ricky Martin. Il secondo direttore artistico del serale di Amici 2019 è invece il tenore Vittorio Grigolo, tenore di 42 anni ma con alle spalle già una carriera trentennale. Grigolo infatti ha iniziato appena 13enne a esibirsi sui palchi più importanti dell’opera, cantando anche con Luciano Pavarotti.

Tutto quello che c’è da sapere sui direttori artistici di Amici

Amici serale 2019 | Giudici

Non c’è Amici senza commissione giudicante. Ogni anno, infatti, le esibizioni dei concorrenti vengono valutate dai giudici del programma, che subentrano solo nella fase del serale e non hanno vissuto dunque tutti i mesi precedenti.

In questo modo, i giudici hanno più facilità nel porsi come figura terza, giudicante, nei confronti dei ragazzi del serale.

I giudici di Amici 18 saranno tre, ma al momento è stato reso noto soltanto un nome: quello di Loredana Bertè. Per la cantante di origini calabresi si tratta di un ritorno, dal momento che ha ricoperto lo stesso ruolo nelle edizioni 2015 e 2016.

Amici serale 2019 | Insegnanti di canto

In questa edizione del talent sono previsti ben tre insegnanti di canto. Uno è ormai una presenza fissa del programma di Maria De Filippi, uno invece è assolutamente un volto nuovo del talent mentre per il terzo si tratta di un ritorno in grande stile e, soprattutto, con un altro ruolo.

Il primo prof di canto di cui parliamo è Rudy Zerbi, conduttore televisivo e radiofonico che fa parte della scuola ormai dal 2010. Il secondo è invece il cantautore Alex Britti, che esordisce all’interno del programma. Il terzo invece è Stash, frontman dei The Kolors, gruppo che ha vinto Amici 14.

Amici serale 2019 | Insegnanti di ballo

Quest’anno il corpo insegnanti di ballo è stato scosso da una grandissima novità- Garrison Rochelle, storico insegnante presente fin da quando Amici era ancora Saranno Famosi, smette i panni di professore – anche se rimane all’interno della produzione – e viene sostituito da Timor Steffens, ballerino e coreografo classe 1987 – già visto nella giuria di Dance Dance Dance – che ha collaborato tra gli altri con Madonna, Beyoncé, e Michael Jackson.

Accanto al ballerino olandese sono state riconfermate la temibile Alessandra Celentano, specializzata in danza classica, e Veronica Peparini (sorella del direttore artistico del serale, Giuliano Peparini), che si occupa soprattutto di danza contemporanea.

Amici serale 2019 | Pio e Amedeo

Altro colpo di Maria De Filippi per questa nuova edizione di Amici. Al serale sbarcano infatti anche i due comici più irriverenti della tv italiana: Pio e Amedeo. I due artisti foggiani saranno ospiti fissi del talent, e intratterranno il pubblico di Canale 5 con i loro sketch. Risate assicurate!

D’altronde la presenza del comico non è una novità di quest’anno ad Amici. Come ricorderanno i fan del programma, infatti, negli scorsi anni in questo ruolo avevamo avuto Virginia Raffaele, Geppi Cucciari e Luca e Paolo.

Un momento di leggerezza e divertimento per stemperare la tensione della gara e delle varie prove. Per Pio e Amedeo si tratta dell’ennesima consacrazione della loro carriera: dopo il successo di Emigratis, sempre sulle reti Mediaset, i due foggiani hanno partecipato all’ultima edizione del Festival di Sanremo, ottenendo grandi consensi tra il pubblico e la critica.

Recentemente i due comici avevano preso parte ad un’altra trasmissione di Maria De Filippi, C’è posta per te.

Tutto quello che c’è da sapere su Pio e Amedeo

Amici serale 2019 | Novità

Una delle grandi novità di quest’anno è il ritorno dei direttori artistici/coach. Se l’anno scorso infatti le guide delle due squadre erano state sostituite dalla formula delle pedane, quest’anno si torna alla formula classica con i coach delle squadre.

Inoltre quest’anno in studio è presente un’orchestra, che suona durante le esibizioni di tutti i cantanti e di tutti i ballerini. “Non sarà la classica orchestra – ha spiegato Maria De Filippi ai concorrenti – ma un’orchestra di giovani professionisti che vi accompagnerà durante le esibizioni”.

Altra gradita novità è il ritorno di Giuliano Peparini in veste di direttore artistico. Nonostante l’omonimia del ruolo, non si tratta (come nel caso di Ricky Martin) di un coach, ma di colui che gestirà le scenografie e le coreografie di ogni esibizione durante il serale. Peparini era stato direttore artistico fino a due edizioni fa. L’anno scorso, invece, era stato sostituito da Luca Tommasini.

Quest’anno, poi, il numero degli studenti ammesso al serale è di 12, contro i 14 dell’edizione passata. Nuovi, come abbiamo già visto, i direttori artistici e i giudici del programma. Ma non solo. Un’altro elemento di novità è l’arrivo come ospiti fissi della trasmissione di Pio e Amedeo, i due comici foggiani che regaleranno momenti di sano divertimento, con la loro consueta irriverenza.

Amici serale 2019 | Diretta tv e streaming

Dove vedere le puntate del serale di Amici? Il programma va in onda ogni sabato sera, a partire dal 30 marzo 2019, alle 21.20 su Canale 5. Potete vedere dunque Amici al tasto 5 (o 505, in HD) del vostro digitale terrestre, ma anche al tasto 105 se siete in possesso di un decoder Sky.

Se invece siete tra i pochi al mondo a non avere un televisore – o il vostro è momentaneamente rotto/occupato – non fatene un dramma: in vostro soccorso arriva il servizio streaming. Potete trovare Amici anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Play. Per accedere, vi basterà registrarvi con la vostra mail e potrete guardare in diretta – e soprattutto gratis – il talent di Canale 5.

Dal giorno dopo la messa in onda della puntata, inoltre, sempre su Mediaset Play potete trovare la replica on demand dell’intera puntata. E se non foste ancora soddisfatti, vi ricordiamo che ogni giorno, dal lunedì al venerdì, su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) e in streaming su DPlay va in onda il daily, la striscia di racconto quotidiano sulla scuola di ballo e canto più famosa d’Italia. A condurre il trio Lorella Boccia, Paolo Ciavarro e Marcello Sacchetta.

Insomma, la nuova edizione di Amici non può sfuggirvi in nessun modo.