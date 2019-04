Grande Fratello a luci rosse: Valentina Vignali pizzicata senza mutande (a gambe aperte) | FOTO HOT

Valentina Vignali, concorrente del Grande Fratello 16, è entrata nella casa più spiata d’Italia da neanche una settimana e si è già esibita in una serie di gaffe e provocazioni che fanno discutere.

“Sopporterei altri dieci tumori, ma non un altro tradimento”: aveva detto solo qualche giorno fa alla coinquilina Martina Nasoni riferendosi alla relazione finita male con il suo ex fidanzato, Stefano Laudoni.

Da ultimo la influencer, cestista e modella riminese ne ha combinata un’altra delle sue: nel mettersi a letto sotto le coperte senza mutande si è esibita in un fuori programma davanti le telecamere.

La 28enne, a gambe aperte e senza lingerie, è finita per mostrare tutte le sue grazie ai telespettatori. Che lo abbia fatto apposta? In rete i commenti e le critiche non si sono fatti attendere: il programma in onda su Canale 5 e condotto da Barbara D’Urso è già al centro delle polemiche.

Nel frattempo la Vignali ne sta guadagnando in visibilità: il suo profilo Instagram (in cui si presenta come Italian model and basketball player) è già schizzato a oltre due milioni di follower.

Scomodando lo scrittore Oscar Wilde verrebbe da pensare in relazione alla gieffina già al centro delle polemiche: “Non importa che ne se parli bene o male, l’importante è che ne parli”.

