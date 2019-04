La moglie di Vincent Cassel fa scandalo: dopo il video hot, il nuovo scatto nuda è virale | FOTO

La moglie dell’attore francese Vincent Cassel torna a far parlare di se. Tina Kunakey ha deciso di posare nuda con il pancione sulla copertina del magazine “Photo“.

La gravidanza della modella è ormai alle fasi finali: per lei si tratta del primo figlio, per Cassel del terzo dopo Deva e Léonie avute con la ex Monica Bellucci.

La Kunakey, 21 anni, ha conosciuto il marito nel 2016 per poi sposarsi lo scorso agosto in una località vicino Biarritz in Costa Azzurra: i due non si sono mai preoccupati dei commenti molto duri sulla loro differenza di età.

Vincent Cassel e Tina Kunakey hanno 31 anni di differenza. “Pensavo: sono stato sposato, ho due bambine, ho fatto quello che dovevo fare: da adesso in avanti sarò single – aveva dichiarato l’attore – Non mi aspettavo di incontrare qualcuno, ma è successo. E lei è molto più giovane di quello che mi sarei immaginato”.

Nel frattempo anche la ex, Monica Bellucci, non è rimasta con le mani in mano: l’attrice 54enne fa ormai coppia fissa con Nicolas Lefebvre, artista, gallerista e scenografo di 36 anni.

Tina Kunakey e Vincent Cassel di recente avevano fatto parlare di loro per un video a luci rosse pubblicato su Instagram che aveva mandato in estasi i fan.

La baby-moglie di Vincent Cassel a luci rosse su Instagram: lui non resiste e si slaccia i pantaloni

Vincent Cassel: “Sposo Tina, indipendente, intelligente e con due palle così”