Natale è un periodo magico per i fan di Star Wars, perché in genere coincide con un nuovo appuntamento della meravigliosa saga.

Il nono appuntamento arriverà nel 2019 e finalmente ha un titolo: “The Rise of Skywalker” in lingua originale. In concomitanza con l’annuncio del titolo, è stato divulgato il primissimo trailer di Star Wars 9.

Il video è stato trasmesso alla Star Wars Celebration che si è tenuta a Chicago il 12 aprile e sul palco erano presenti gli attori e il regista J.J. Abrams e la direttrice generale della Lucasfilm Kathtleen Kennedy.

L’Episodio IX chiude la nuova trilogia e la saga degli Skywalker (da qui, la scelta del titolo?) ed è atteso nelle sale cinematografiche a dicembre 2019.

Chi tornerà per questo nono capitolo? Sicuramente Adam Driver, Lupita Nyong’o, Domhnall Gleeson, Billie Lourd e Mark Hamill. Una grande novità nel cast invece è Richard E. Grant.

Per quanto riguarda Leila Organa, interpretata dalla compianta Carrie Fisher, sappiamo che il suo personaggio tornerà usando del materiale mai visto dalle riprese di Star Wars: Il Risveglio della Forza.

“Tutti noi amiamo disperatamente Carrie Fisher. Abbiamo cercato una perfetta conclusione alla saga degli Skywalker nonostante la sua assenza. Non sceglieremo mai un altra attrice per il ruolo, né mai potremmo usare la computer grafica. Con il supporto e la benedizione della figlia, Billie, abbiamo trovato il modo di onorare l’eredità di Carrie e il ruolo di Leia in Episodio IX”, ha dichiarato il regista con affetto.