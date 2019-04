Spal Juventus streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A | Sabato 13 aprile 2019

SPAL JUVENTUS STREAMING – Sabato 13 aprile 2019 alle ore 15 Spal e Juventus si sfidano al Mapei Stadium di Reggio Emilia, in una gara valida per la 32esima giornata del campionato di Serie A.

Partita importantissima per i bianconeri, ormai a un passo dalla vittoria dell’ottavo scudetto consecutivo. Alla squadra di Allegri, infatti, basta un pari contro la Spal per diventare nuovamente campione d’Italia.

Una sfida comunque da non sottovalutare, anche se la Juventus è ormai concentrata quasi esclusivamente sulla Champions League, dopo l’1-1 dell’andata ad Amsterdam contro l’Ajax.

Dove vedere Spal Juventus in tv? Sky Sport o Dazn? E in live streaming gratis? Di seguito tutte le risposte:

Spal Juventus streaming | Dove vederla in diretta tv

La gara tra Spal e Juventus sarà visibile in esclusiva sul canale satellitare Sky Sport Serie A.

In programma come sempre ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio.

Il calcio d’inizio della sfida tra la Spal e la Juve è in programma alle ore 15 di sabato 13 aprile 2019.

Spal Juventus streaming | Dove vederla in live streaming

Dove vedere in live streaming Spal Juventus? La partita sarà visibile per gli abbonati Sky su Sky Go, che consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate. Anche in qualche paese estero.

Possibile seguire la sfida in live streaming anche su Now tv (su dispositivi mobili, ma anche su smart tv tramite Now tv Smart Stick).

Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno la gara Spal Juventus in streaming: ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming.

In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale.

E in radio? Spal Juventus sarà raccontata via radio tramite le frequenze di Rai Radio 1.

Spal Juventus streaming | Le probabili formazioni

Di seguito le probabili formazioni di Spal e Juventus in vista della sfida di sabato pomeriggio al Mapei Stadium di Reggio Emilia:

Spal (3-5-2): Viviano; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Murgia, Missiroli, Kurtic, Fares; Antenucci, Petagna. All. Semplici

Juventus (3-5-2): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Rugani; Cancelo, Khedira, Pjanic, Bentacur, Spinazzola; Cristiano Ronaldo (Kean), Dybala. All. Allegri

Spal Juventus streaming | Prepartita

In 35 precedenti, la Spal ha vinto una sola sfida contro la Juventus

Nella Spal Semplici si affida al bomber Petagna

Allegri dovrebbe dare spazio dal primo minuto a Dybala, Ronaldo potrebbe restare a riposo, lasciando spazio al giovane Kean

La Juventus a un passo dallo scudetto. Basta un punto ai bianconeri per conquistare l’ottavo scudetto di fila