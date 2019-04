Riccardo Scamarcio paparazzato con la nuova fidanzata (identica alla ex Valeria Golino) | FOTO

Riccardo Scamarcio sembra sempre più felice e innamorato insieme alla nuova fidanzata Angharad Wood. Lo testimoniano anche le ultime foto pubblicate dal settimanale “Gente” che ha paparazzato la coppia a passeggio per le strade si Roma a braccetto.

L’attore pugliese oggi è innamorato di una manager inglese che assomiglia in maniera impressionante alla sua ex, la regista e attrice Valeria Golino con cui ha avuto una lunga relazione.

Anche questa volta l’attore e produttore cinematografico originario di Trani ha scelto come compagna una donna più grande di età: Angharad Wood ha 46 anni, lui 39.

Riccardo e Angharad ormai si frequentano da qualche mese e di lei si sa che dirige un’azienda di management che segue scrittori e attori, che vive a Londra e che non ama particolarmente stare sotto i riflettori.

I due probabilmente si sono conosciuti durante una delle trasferte londinesi di Scamarcio e quello che colpisce è che Angharad e la Golino sono due gocce d’acqua: capelli ricci, entrambe esili di corporatura e dallo sguardo malinconico.

L’attore di Tre metri sopra il cielo, Mine Vaganti e molti altri film di successo, si è lasciato con Valeria Golino a febbraio 2016 dopo una lunga storia d’amore che, all’inizio, fece parlare per la differenza d’età tra i due: l’attrice napoletana è del 1965.

I due però sono rimasti in ottimi rapporti nonostante abbiano dichiarato entrambi di aver sofferto per la fine della loro relazione durata undici anni: addirittura Scamarcio è stato diretto dalla sua ex durante la pellicola Euforia.

Riccardo Scamarcio: “La rottura con la Golino è stata una sconfitta, non sono ancora guarito”

Valeria Golino: “Con Riccardo Scamarcio è stata una delusione forte”