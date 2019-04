Salvini a 15 anni al quiz di Canale 5, gaffe su Mubarak: il video diventa virale

Dopo l’ex presidente del Consiglio Matteo Renzi concorrente nel 1994 della “Ruota della Fortuna”, storico programma condotto da Mike Bongiorno su Rete 4, è spuntato anche il video di Matteo Salvini in versione telequiz così come pubblicato dalla piattaforma “Play Cult“.

Il vicepremier leghista nel 1988, all’epoca 15enne, aveva partecipato a “Doppio Bersaglio”, quiz condotto da Corrado Tedeschi su Canale 5. “Ho 15 anni, vengo da Milano dove frequento la quinta ginnasio al liceo classico Manzoni, saluto la 5D”.

Nella sua descrizione Salvini aveva rivelato anche gli hobby: “Mi piace pescare, cercar funghi e amo tutti gli sport. Per questo il mio sogno nel cassetto sarebbe di entrare nell’ambito del giornalismo sportivo”.

Il vicepremier e ministro dell’Interno era riuscito a rimanere in gara per tre puntate del programma nonostante alcuni errori e gaffe: “Il nome del presidente Mubarak? Henri” oppure “Come si chiama l’esame radiologico delle mammelle? Mammellografia”.

Il leader leghista era inciampato anche sulla storia dell’antica Roma, “L’imperatore romano successore di Traiano? Aurelio”, e sulla città ai piedi del Monte Erice, “Taranto” anziché Trapani.

Non era andata meglio con il giorno dell’Indipendenza americana: “15 luglio 1776” (in realtà la festa nazionale è il 4). E con la zoologia: “L’uccellino che va ghiotto di cardi? Il cardino”, invece che il cardellino.

Qualche anno dopo, nel 1993, il vicepremier aveva preso parte anche a un’altra trasmissione tv: il Pranzo È servito in onda su Rete 4 condotto all’epoca da Davide Mengacci.

Il Salvini in versione telequiz, neanche a dirlo, sta spopolando sui social. E si potrebbe quasi azzardare nel dire che è stato trovato qualcosa in comune tra i due Matteo: Renzi e Salvini, avversari in politica, ma entrambi con un passato da ‘campioni’ di quiz in tv.

