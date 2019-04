Roma Udinese streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A | Sabato 13 aprile 2019

ROMA UDINESE STREAMING – Sabato 13 aprile 2019 alle ore 18 Roma Udinese si sfidano allo stadio Olimpico di Roma la Roma e l’Udinese, in una gara valida per la 32esima giornata del campionato di Serie A.

I giallorossi sono ancora in corsa per il quarto posto che vale la qualificazione alla prossima Champions League, approfittando anche dello scontro diretto di sabato sera tra Milan e Lazio. L’Udinese, dal canto suo, cerca punti per allungare sulla zona retrocessione.

I friulani, infatti, hanno quattro punti in più sul terzultimo posto. L’arbitro di Roma Udinese è Di Bello. Al Var Pairetto.

Dove vedere Roma Udinese in tv? Sky Sport o Dazn? E in live streaming gratis? Di seguito tutte le risposte:

Roma Udinese streaming | Dove vederla in diretta tv

La gara tra Roma e Udinese sarà visibile in esclusiva sul canale satellitare Sky Sport Serie A.

In programma come sempre un ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio.

Il calcio d’inizio della sfida tra la Roma e Udinese è in programma alle ore 18 di sabato 13 aprile 2019.

Roma Udinese streaming | Dove vederla in live streaming

Dove vedere in live streaming Roma Udinese? La partita sarà visibile per gli abbonati Sky su Sky Go, che consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate. Anche in qualche paese estero.

Possibile seguire la sfida in live streaming anche su Now tv (su dispositivi mobili, ma anche su smart tv tramite Now tv Smart Stick).

Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno la gara Roma Udinese in streaming: ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming.

In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale.

E in radio? Roma Udinese sarà raccontata via radio tramite le frequenze di Rai Radio 1.

Roma Udinese streaming | Le probabili formazioni

Di seguito le probabili formazioni di Roma e Udinese in vista della sfida di sabato pomeriggio 13 aprile allo stadio Olimpico:

Roma (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Juan Jesus; Cristante, De Rossi; Zaniolo, Pellegrini, El Shaarawy, Dzeko

Udinese (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Samir; Ter Avest, Fofana, Mandragora, De Paul, Larsen; Pussetto, Lasagna

Roma Udinese streaming | Prepartita

L’Udinese non vince in trasferta da settembre contro il Chievo

L’Udinese ha vinto l’ultimo scontro in Serie A contro la Roma, dopo che i giallorossi avevano vinto gli ultimi 10 scontri in Serie A

Per il mister della Roma inizia ad essere un problema l’astienza da gol di Dzeko, che non segna in casa da quasi un anno: “I gol del goleador principe di una squadra mancano sempre. Quando si costruisce una squadra si vanno a vedere le reti segnati da determinate posizioni. Se si ha un giocatore da 18, 20, 25 gol poi uno se li aspetta, ma sono sicuro che tornerà a segnare in questo finale di stagione perché l’atteggiamento è giusto”

Dopo la vittoria con la Sampdoria, sembra essere scattato qualcosa nella Roma: “Credo che sia ancora troppo presto per dirlo, ci vogliono ancora altre prove. Di certo ora c’è più fiducia e dobbiamo continuare su questa strada”, dice Claudio Ranieri in conferenza stampa