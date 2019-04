Roberta Pitrone: ecco chi è la (ex?) fidanzata di Alessandro Borghi

ROBERTA PITRONE – Fino alle ultimissime indiscrezioni, che vedrebbero i due essere tornati single, era considerata la donna più invidiata d’Italia: parliamo di Roberta Pitrone, la (ex?) fidanzata del bell’attore romano Alessandro Borghi.

Entrambi, infatti, è da molto tempo che non postano fotografie insieme sui rispettivi profili social e i follower ne sono convinti: Roberta e Alessandro si sono lasciati. Mentre attendiamo conferme scopriamo qualche curiosità su di lei.

Roberta Pitrone | Chi è

Di origini siciliane, Roberta è nata ad Agrigento nel 1986. Da giovanissima, quando aveva solo 19 anni, Roberta si è trasferita a Roma e attualmente vive ancora nella Capitale. Con esperienza come hostess e modella, la Pitrone lavora oggi come art director presso l’agenzia Free Femme.

Con la danza nel sangue, ha iniziato a danzare fin da piccola: le sue giornate, in sostanza, le passava in sala prove a provare le diverse coreografie. Per dieci lunghi anni questa passione ha fatto grande parte della sua vita, ma poi Roberta ha deciso di abbandonare la danza per concentrarsi su altro.

Molto di lei Roberta lo racconta tramite il suo seguitissimo profilo Instagram: circa 38mila follower, infatti, hanno seguito appassionatamente i suoi “diari di bordo”come anche la sua esperienza nel contesto della 74esima edizione della Mostra del cinema di Venezia, dove ha accompagnato il suo fidanzato. Per quindici lunghi giorni la ragazza ha documentato, con immagini e video, quella permanenza nella bellissima Perla dell’Adriatico. Motivo per cui si è reso celebre l’hashtag #lapitroneraccontavenezia.

Roberta ha una sorella di nome Federica e un fratello di nome Fabio e, nonostante viva ormai da tanti anni lontano dalla sua Agrigento, fa spesso visita alla sua famiglia.

Roberta Pitrone | La relazione con Alessandro Borghi

Roberta e l’apprezzatissimo attore romano Alessandro Borghi si sono conosciuti ben prima che lui divenisse famoso. La coppia, infatti, si è conosciuta per caso a Roma, nel locale dove lavorava Roberta.

Entrambi spiriti liberi, i due sono sempre stati molto affiatati: lo testimoniano le diverse foto insieme su Instagram, che li ritraggono come belli e felici. Sarà ancora così oppure è vero che i due non stanno più insieme?