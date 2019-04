Previsioni meteo oggi in Italia | Che tempo farà?

PREVISIONI METEO OGGI 12 APRILE 2019 – Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Il meteo a Roma? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Ma andiamo nel dettaglio: come sarà il meteo di oggi? Quali sono le previsioni? Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, venerdì 12 aprile 2019?

NORD

Cielo ancora molto nuvoloso con precipitazioni soprattutto nell’area dell’appennino emiliano-romagnolo e sul settore occidentale. Rovesci sparsi e isolati sulle rimanenti aree montuose e sul Friuli Venezia Giulia.

Episodi nevosi solo oltre i 1500/1600 metri. Attenuazione in serata, quando le piogge rimarranno solo sulle aree prealpine e sull’area meridionale emiliano-romagnola.

Previsioni meteo oggi 12 aprile 2019 | CENTRO E SARDEGNA

Cielo molto nuvoloso sul settore adriatico con piogge sparse e parzialmente nuvoloso sulle restanti regioni ma con nubi in aumento e precipitazioni che si intensificheranno nel corso della giornata, soprattutto su Lazio e Toscana.

Miglioramenti in serata.

SUD E SICILIA:



Cielo parzialmente nuvoloso ma con nubi in aumento, rovesci e temporali sparsi su Campania, Sicilia e settori tirrenici di Basilicata e Calabria. Attenuazione dei fenomeni prevista in serata.

TEMPERATURE

Nessuna sensibile variazione delle temperature minime, mentre le massime si prevedono in aumento sulla Pianura Padana centro-occidentale. In calo, invece, nelle regioni adriatiche centrali.

Previsioni meteo oggi 12 aprile 2019 | VENTI

Venti moderati da nord/nord-ovest sulle isole maggiori, da nord-est sulle regioni centrali adriatiche e al nord. Deboli tra sud-est e sud-ovest.

MARI

Molto mosso il canale di Sardegna e lo stretto di Sicilia. Mossi, in generale, gli altri mari.

IL BOLLETTINO COMPLETO

La previsione meteorologica o previsione del tempo è l’applicazione della scienza atmosferica e della tecnologia per prevedere lo stato dell’atmosfera (tempo atmosferico) in un tempo futuro ed in una data località. Che tempo farà in un luogo X in un giorno e orario Y.

Gli esseri umani tentano di predire il tempo da millenni. Le previsioni del tempo si effettuano a partire dalla raccolta di dati quantitativi sullo stato attuale dell’atmosfera (situazione) ed utilizzando la comprensione scientifica dei processi atmosferici per stimare l’evoluzione dell’atmosfera (prognosi) secondo varie possibili tecniche.