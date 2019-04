Previsioni meteo domani 13 aprile 2019 | Italia | Che tempo farà?

PREVISIONI METEO DOMANI – Che tempo farà domani in Italia? Quali sono le previsioni meteorologiche per la giornata di sabato 13 aprile? Ogni giorno i meteorologi cercano di dare risposte in anticipo grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati. E, molto spesso, la previsione viene confermata.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo quali sono le previsioni (fornite dall’Aeronautica Militare), le temperature, i venti e i mari previsti per la giornata di domani:

Previsioni meteo domani in Italia sabato 13 aprile 2019

NORD

Domani, 13 aprile 2019, al Nord nuvolosità sparsa con piogge e possibili rovesci, in particolare sui rilievi alpini e sulla Liguria, anche a carattere temporalesco. Il maltempo si estenderà poi sulle altre regioni del Nord-Ovest. Quota neve intorno ai 1500 metri su Alpi e Prealpi. In serata atteso qualche fiocco sui rilievi appenninici oltre i 1300 metri.

Previsioni meteo domani 13 aprile 2019 | CENTRO E SARDEGNA

Nubi compatti al Centro con precipitazioni diffuse sulle regioni adriatiche, Lazio e Umbria. Più forti sulla Sardegna. Temporali che proseguono nel pomeriggio, per poi attenuarsi nel corso della serata. Possibile qualche fiocco di neve sull’appennino abruzzese oltre i 1700 metri. Sulle altre regioni cielo poco o parzialmente nuvoloso.

SUD E SICILIA

Al Sud nuvolosità estesa con piogge sparse, ad eccezione dell’area garganica. Nel pomeriggio il tempo peggiora per poi migliorare a fine giornata. Sulla Sicilia cielo nuvoloso con piogge e temporali tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio.

Previsioni meteo domani 13 aprile 2019 | TEMPERATURE

Temperature minime in calo su Toscana, Umbria, Marche e rilievi alpini. In aumento su Sardegna, regioni ioniche peninsulari e Sicilia orientale. Massime in calo su Triveneto, Lombardia, Liguria e regioni ioniche. Stazionarie sul resto d’Italia.

VENTI

Nella giornata di domani, 13 aprile, il meteo prevede venti di maestrale da deboli a moderati sulla Sardegna. Sempre deboli ma da ovest su Sicilia e Calabria, da Est al Nord, con direzione variabile sulle altre regioni.

Previsioni meteo domani 13 aprile 2019 | MARI

Molto mossi o agitati il canale e il mare di Sardegna. Molto mosso anche lo stretto e lo Jonio meridionale, poco mossi o mossi gli altri bacini.

