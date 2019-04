Oroscopo di oggi 12 aprile 2019 | TPI | Giorno | Astrologia | Segni zodiacali

OROSCOPO DI OGGI 12 APRILE 2019 TPI – Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di venerdì 12 aprile 2019. L’oroscopo di TPI:

L’OROSCOPO DEL 2019

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULL’OROSCOPO

Oroscopo di oggi venerdì 12 aprile 2019

Ariete

Cari Ariete, dovete mettere un freno alla vostra sete di vendetta. Avete ricevuto un torto che non riuscite a digerire, ma restituire pan per focaccia potrebbe darvi pochissime soddisfazioni.

Piuttosto che focalizzarvi sulla rabbia e il rancore, incanalate le vostre energie verso qualcosa di positivo e benefico al vostro umore. I successi sono la miglior rivincita.

Toro

AAA cercasi affetto. Cari Toro, quest’oggi avvertite la necessità di essere amati, gironzolate come un cucciolo ferito alla ricerca d’attenzioni e il vostro partner potrebbe arrivare a fine giornata stremato dalle vostre richieste un tantino eccessive.

Da cosa dipende quest’atteggiamento? Vi sentite vulnerabili al punto da non sapervi bastare da soli? O forse avete ascoltato una voce di troppo e avvertite sulle vostre spalle una pressione fantasma che non dovrebbe esserci?

Oroscopo di oggi 12 aprile 2019 | Gemelli

Prima il bruco, poi la farfalla: è così che vi sentite cari Gemelli, la vostra è una fase di transizione che dura da giorni (se non mesi). Ma ci vuole ancora tempo per agitare le ali variopinte nell’aria, e soprattutto una grande forza da parte vostra affinché il cambiamento accada nel migliore dei modi.

Non lasciatevi intimidire da chi non crede nelle vostre capacità: date uno schiaffo alle malelingue e ripetetevi costantemente che ce la potete fare. Il bruco dentro di voi a breve sarà soltanto un lontano ricordo.

Cancro

Il vostro venerdì non è partito nel migliore dei modi. Cari Cancro, questo fine settimana potrebbe mettere a dura prova la vostra pazienza, ma non lasciatevi sopraffare dai problemi altrui: pensate ai vostri.

Qualche soddisfazione finalmente arriva anche in campo professionale: dopo il duro lavoro, qualcosa si muove.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

Leone

Frenate, Leone! Dove andate in tutta fretta? Non dovete correre il rischio di prendere decisioni affrettate soltanto perché siete stremati dalla piega degli eventi.

La vostra è stata una settimana intensa, avete girato come trottole e non sapete più smettere. Chiedete aiuto al vostro partner, riuscirà a farvi ragionare.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

Oroscopo di oggi 12 aprile 2019 | Vergine

Sorridete, amici della Vergine, perché siete il segno del giorno! La vostra felicità è contagiosa, siete in grado di affrontare qualunque difficoltà e avete deciso di aiutare quell’amico che da tempo era indeciso su come smuovere le acque della propria esistenza.

Poco male, ma concentratevi di più su voi stessi e su quello che può farvi del bene. Avete bisogno di ritrovare voi stessi e potreste iniziare proprio da oggi.

Bilancia

Giornata mogia per quelli della Bilancia. Una delusione dopo l’altra vi hanno fatto stancare dell’amore, anche per quegli incredibili romantici.

Messo da parte questo sentimento irrazionale, avete scelto di focalizzarvi sul lavoro. Altro errore, perché di recente non ve la passate benissimo neanche con i colleghi.

Scorpione

Dovete darci un taglio. Cari Scorpione, è arrivato il momento di affrontare quello che vi fa star male. Dovete smetterla di trascurare i problemi, perché prima o poi torneranno a galla e potreste avere difficoltà ad affrontarli.

La vostra vita di coppia è baciata dalle stelle, sarà proprio da qui che prenderete la forza di cui avete bisogno per affrontare tutto il resto.

Oroscopo di oggi 12 aprile 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, perché allontanate l’amore? D’accordo qualche delusione sparsa qui e lì, ma non lo sapete che il passato resta passato? Datevi una seconda possibilità, non precludetevi l’occasione di essere felice con qualcuno che non sia il vostro divano.

Soprattutto perché a lavoro i problemi sono diventati mattoni e voi non state giocando una partita a Lego, dunque un po’ di affetto potrebbe tornarvi utile.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Capricorno

Finalmente è venerdì. Cari Capricorno, l’ebrezza del cuscino del sabato è l’unico motivo che vi ha messo in piedi questa mattina. Questa settimana vi ha messo a dura prova, ma il fine settimana servirà a rimettervi in sesto.

Soprattutto perché, la prossima potrebbe essere ancora più intensa.

Acquario

Accidenti, Acquario, che disastro questo venerdì! Urge ordine nella vostra vita (e forse anche nel vostro appartamento). Definite le priorità e regolatevi di conseguenza, non potete continuare a girare in tondo senza prima capire su cosa dovete puntare.

Anche se la settimana è quasi finita, non potete prendere le responsabilità sotto gamba. Dobbiamo darci una svegliata.

Pesci

Questo venerdì vi farà venire voglia di staccare la spina: e allora fatelo! Non aspettate di arrivare al punto di non ritorno, dovete prendervi più cura di voi stessi, esattamente come vi hanno sempre detto i vostri genitori.

Cari Pesci, una soddisfazione però potrebbe essere in arrivo, soprattutto per chi attende una svolta in campo professionale.