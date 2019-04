Oroscopo di domani | TPI | Giorno | Astrologia | Segni zodiacali

OROSCOPO DI DOMANI TPI – Vuoi o non vuoi, tutti abbiamo consultato – almeno una volta – l’oroscopo. Per scoprire come sarà stata la nostra giornata/mese/anno o per cercare sicurezze per il prossimo futuro dal punto di vista dell’amore, del lavoro e della fortuna. Insomma, ci siamo “affidati” agli astri.

Ma qual è il mio oroscopo per la giornata di domani? Che giorno mi attende? Di seguito l’oroscopo di TPI per la giornata di domani, sabato 13 aprile 2019:

Oroscopo di domani sabato 13 aprile 2019 | Cosa dicono gli astri

Ariete

Vi attende una giornata di riflessione, per questo sabato. Avevate messo in conto di ricevere una notizia positiva per questo fine settimana e invece vi ritrovate a dover gestire un nuovo problema.

Calma e sangue freddo. Per fortuna è sabato, la settimana è quasi finita.

Toro

Fine settimana un po’ sottotono. Per gli amici del Toro, non sarà un sabato facile. Avete tanti pensieri per la testa e non riuscite a mettervi ordine.

Sarebbe il caso di chiedere aiuto a chi vi vuole bene.

Oroscopo di domani 13 aprile 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, dovete fare spazio ai sentimenti. Fino ad ora avete avuto paura di affrontare quello che il cuore vi suggeriva, ma adesso è giunto il momento di svegliarsi altrimenti potrebbe essere troppo tardi.

Avete rimandato abbastanza e la persona di vostro interesse potrebbe essersi stancata dei vostri sotterfugi.

Cancro

Gli amici del Cancro hanno un po’ le mani bucate negli ultimi tempi e il fine settimana sembra il momento perfetto per darsi a folli spese. E invece no, occhio a tenere sotto controllo quello che esce dal portafogli.

Soprattutto perché a lavoro non si respira una gran bell’aria e non dovete fare il passo più lungo della gamba.

Leone

I Leone oggi potranno ruggire quanto vogliono: siete il segno del giorno, cari leoncini, e lo dimostra la vostra grinta. Avete messo da parte le debolezze e vi siete fiondati su un obiettivo che inseguivate da tempo ma a distanza.

In amore, le stelle sembrano essere favorevoli a un incontro importante per quei cuori single.

Oroscopo di domani 13 aprile 2019 | Vergine

Non rimuginate sul passato. Nonostante le ferite che vi trascinate dietro da tempo, dovete interpretare le cattive esperienze per quello che sono: esperienze, per l’appunto.

Se continuate ad aggrapparvi a quei “se” e quei “ma” sfumati nel nulla, non riuscirete mai a trovare la vostra felicità.

Bilancia

Siete in vena di polemiche quest’oggi, cari Bilancia, il che non può che farvi bene. Avete ingoiato troppi rospi e non ne potete più. Fate sentire la vostra voce forte e chiara e forse il messaggio finalmente arriverà a destinazione.

Inoltre, c’è bisogno di dare una scossa anche alla vostra vita sentimentale, fin troppo adagiata sugli allori.

Scorpione

Un fine settimana di ripresa per voi, amici dello Scorpione. Aspettavate da tempo un cambiamento e finalmente quel giorno è arrivato.

Prendetevi del tempo per sorridere, perché è da un po’ di tempo che non guardate alla vita con il sorriso sulle labbra.

Oroscopo di domani 13 aprile 2019 | Sagittario

Aria di tempesta per gli amici del Sagittario. Sarà che forse quel litigio di qualche giorno fa ha ancora qualche effetto sul vostro umore oppure sarà che la persona con cui avete litigato ha deciso di non farsi sentire: in ogni caso, a vincere è il vostro orgoglio. E, se quella persona per voi è importante, questa scelta potrebbe essere un errore.

Capricorno

L'amore non vuole lasciarvi questo fine settimana, Cupido sarà al vostro fianco, che siate in una relazione o no. Cari Capricorno, rimboccatevi le mani e

Acquario

Questo potrebbe essere un sabato molto delicato per voi, che non siete molto confidenti nelle vostre possibilità.

L’amore ha deciso di prendere le distanze, state soffrendo per questo distacco e da qui avvertite l’assenza di uno scudo attorno alle vostre debolezze.

Non prendete decisioni affrettate, il tempo è dalla vostra parte.

Pesci

Cari Pesci, questo sabato sarà ricco di opportunità per voi. Non prendete impegni, o almeno non più del dovuto, e focalizzatevi su cosa potrebbe farvi davvero bene.

Oroscopo di domani | Cos’è la Ruota dello Zodiaco

La Ruota dello Zodiaco è suddivisa in dodici parti uguali che rappresentano i dodici Segni Zodiacali. Ciascuno di loro occupa 30 gradi nel Cerchio Zodiacale: nel momento in cui si nasce, il sole ha una posizione all’interno di uno dei dodici segni e questo determina il nostro segno di nascita. Ogni segno zodiacale è diviso in tre decadi: la prima va dallo 0 ai 10 gradi, la seconda va dai 12 ai 20 gradi e le terza dai 20 ai 30 gradi.

Oroscopo di domani | Di che segno sei?

I segno zodiacali sono dodici: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A ciascuno segno sono ricondotte caratteristiche comportamentali e uno dei quattro elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

I segni di fuoco sono: Ariete, Leone e Sagittario.

I segni di terra sono Toro, Vergine e Capricorno.

I segni di aria sono: Gemelli, Bilancia e Acquario.

I segni di acqua sono: Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo di domani | Come si calcola l’ascendente

L’ascendente rappresenta il segno zodiacale che, al momento della nascita, si trova sull’orizzonte est locale. Secondo l’astrologia, l’influenza dell’ascendente si manifesta nel mondo in cui la persona si comporta con chi lo circonda.

