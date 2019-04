Mimmo Lucano avviso di garanzia – Il sindaco sospeso di Riace, Mimmo Lucano, ha ricevuto un nuovo avviso di garanzia. La notizia arriva poche ore dopo il rinvio a giudizio del Gup di Locri.

Nella serata dell’11 aprile il primo cittadino ha anche ricevuto un avviso di chiusura indagini per truffa aggravata.

Le indagini si concentrano ancora una volta sulla gestione dei fondi per l’accoglienza che secondo la procura erano destinati all’affitto di strutture per ospitare i migranti e che il sindaco avrebbe certificato come conformi alle normative vigenti circa 134mila euro anche se così non era.

Il rinvio a giudizio – Lucano l’11 aprile è stato rinviato a giudizio dal Gup di Locri. La sentenza è giunta dopo che la riabilitazione giunta nei giorni precedenti dalla Cassazione.

Gli ermellini avevano stabilito che il primo cittadino non ha mai favorito matrimoni di comodo tra cittadini di Riace e migranti ed escluso l’esistenza di frodi negli appalti della gestione dei rifiuti del Comune.