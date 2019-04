Milano sparatoria in centro – Intorno alle 8 del mattino del 12 aprile c’è stata una sparatoria in pieno centro a Milano, in via Cadore.

Un uomo di 40 anni è rimasto ferito ed è stato ricoverato in codice rosso in ospedale dopo essere stato soccorso dagli operatori del 118: sarebbe stato colpito alla testa.

Secondo le prime informazioni sono stati esplosi almeno 4 colpi di pistola. L’incidente è avvenuto in una zona particolarmente trafficata della città: sul posto sono intervenuti gli agenti della questura di Milano.

Non si conoscono ancora tutti i dettagli della vicenda, ma secondo alcuni testimoni l’uomo colpito si trovava in macchina quando un uomo ha esploso contro di lui sei colpi di pistola.

Gli aggressori erano in motorino.

L’uomo avrebbe precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti, secondo quanto riferito da Sky News24.

>>Roma, aggressione e spari vicino alla stazione Termini

Notizia in aggiornamento