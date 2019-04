Grande Fratello: dopo Valentina Vignali anche Mila Suarez beccata nuda dalle telecamere | FOTO HOT

L’edizione 2019 del Grande Fratello, condotto da Barbara D’Urso, è iniziata da neanche una settimana e già sta facendo discutere. I concorrenti, soprattutto le ragazze, sembrano patire particolarmente l’afa visto che non perdono occasione per mostrare le loro nudità.

Dopo la posa nuda e senza mutande di Valentina Vignali, sorpresa senza lingerie a gambe aperte mentre si infilava nel letto, adesso c’è anche un’altra coinquilina che sta facendo parlare di se: Mila Suarez.

La showgirl marocchina, classe 1998, ha regalato ai telespettatori del Grande Fratello 16 il primo topless di questa edizione. La ragazza, sfoggiando il suo seno nudo, si è anche raccomandata: “Non me le toccate che me le sono appena rifatte”.

La giovane, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e tentatrici di Temptation Island, ha già diviso i concorrenti del reality in onda su Mediaset (il lunedì sera su Canale 5) per alcuni suoi comportamenti giudicati provocatori tra docce bollenti e il vizio di girare semi nuda.

Mila Suarez non ha perso anche occasione per parlare della sua passata storia d’amore con Alex Belli: “Ho sofferto molto per Alex. Spariva e poi tornava e iniziava a piangere, lacrime di coccodrillo. L’ho perdonato una, due volte, ma poi mi sono chiesta: con chi sto? E pensa che stavamo facendo un percorso per fare un bambino, ma pensa se tiravo fuori le mie ovaie per fare un bambino e questo poi spariva di nuovo?”

La concorrente gieffina ha aggiunto: “Il giorno prima amore mio, mi ha fatto rifare il seno, l’ha pagato lui, 3000 e non 8000 mila perché ha fatto i post social d’accordo con il dottore, e dopo una settimana se ne va con un’altra appena conosciuta. Poi mi mandava i messaggi dicendomi che mi dava l’ultima possibilità per tornare. Mi dava l’ultima chance. Mi sento presa per il c**o”.

