LA CORRIDA ANTICIPAZIONI QUARTA PUNTATA – Torna questa sera, venerdì 12 aprile 2019, La Corrida, la trasmissione di Rai 1 condotta da Carlo Conti. Un programma storico della tv italiana, che riprende il format portato al successo dal grande Corrado Mantoni.

Al centro della trasmissione, come sempre, i dilettanti allo sbaraglio, pronti a mettersi in gioco con ironia attraverso le loro esibizioni. Cantanti, barzellettieri, imitatori e “talenti” di ogni genere, che dovranno poi essere giudicati dal pubblico in studio.

Al fianco di Carlo Conti alla Corrida la bella Ludovica Caramis, showgirl che il pubblico di Rai 1 già conosce in quanto ha fatto la “professoressa” a L’Eredità proprio insieme a Carlo Conti. Ludovica è stata anche una concorrente di Miss Italia nel 2009.

Ma cosa accadrà nella puntata di oggi, venerdì 12 aprile 2019? Di seguito tutte le anticipazioni e gli spoiler.

La Corrida anticipazioni quarta puntata | Cosa succede

Questa sera, venerdì 12 aprile, torna su Rai 1 La Corrida 2019 con la quarta puntata di questa nuova edizione. A dirigere l’orchestra che dovrà seguire i dilettanti allo sbaraglio il maestro Pinuccio Pirazzoli. Un’occasione per rendere omaggio a una storica trasmissione, che festeggia i 50 anni dalla prima messa in onda con Corrado.

I fan del programma apprezzano le esibizioni improbabili dei concorrenti della Corrida, tra balli, canti, imitazioni, acrobazie e molto altro. Pochi minuti per riuscire a conquistare il pubblico a casa. Quando il semaforo diventa verde, il pubblico si esprimerà applaudendo o fischiando con ogni sorta di attrezzo il dilettante che si è esibito.

Come sempre, tra il pubblico de La Corrida verranno scelti dei ballerini che dovranno preparare una coreografia insieme al corpo di ballo diretto dal coreografo Fabrizio Mainini, Anche in questa puntata verrà scelta sempre dal pubblico una valletta o un valletto che affiancherà Ludovica Caramis nel corso della diretta.

Appuntamento dunque oggi, 12 aprile, con La Corrida su Rai 1 a partire dalle 21.20.

