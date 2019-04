Kyra Kole, showgirl e dj ungherese, è stata arrestata per un presunto giro di prostituzione in un finto centro massaggi della Brianza. La 29enne è nota nel mondo della tv per la sua partecipazione al programma di Paolo Bonolis Ciao Darwin in onda su Canale 5.

La ragazza ha collaborato anche con il duo Gemelli Diversi, ha posato per dei calendari sexy i cui proventi, a sua detta, sono sempre stati devoluti in beneficenza, è stata protagonista di un posato per “Playboy Spagna” e ha lavorato con Monica Bellucci e Louis Garrel nel film Ho visto gli Angeli.

Secondo i carabinieri della compagnia di Seregno (Monza) che l’hanno arrestata, la Kole gestiva un giro d’affari da circa 70mila euro l’anno. All’interno del centro, dove gli agenti sospettano ci fosse un giro di squillo, lavoravano sette ragazze: ucraine, italiane e marocchine di età compresa tra i 18 e i 40 anni.

Secondo le prime ricostruzioni era proprio la soubrette originaria di Budapest a reclutare le ragazze tramite annunci e siti. A far scattare le indagini la segnalazione di una squillo che lavorava al centro massaggi della Kole.

La ragazza sarebbe rimasta scontenta del fatto di lavorare poco e per ripicca avrebbe chiamato il 112: La showgirl ungherese infatti lasciava scegliere ai clienti le ragazze con cui avere rapporti: per questo alcune di loro sarebbero rimaste scontente.

Ciao Darwin 8, tutto sullo storico show di Canale 5 con Paolo Bonolis: stasera la quinta puntata

Ciao Darwin 8: ecco le bellissime Madre Natura del programma di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis