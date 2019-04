Gomorra 4 anticipazioni terza puntata | Quinto e sesto episodio | Cosa succede

GOMORRA 4 ANTICIPAZIONI STASERA – Questa sera, 12 aprile 2019, su Sky vanno in onda altri due episodi di Gomorra 4: il quinto e il sesto, racchiusi nella terza puntata della serie tv campione di ascolti. Quali saranno le evoluzioni del grande affare che Genny sta preparando? E per quanto riguarda Patrizia? Di seguito le anticipazioni della terza puntata:

Gomorra 4 anticipazioni terza puntata | Quinto episodio

Nel quinto episodio di Gomorra vediamo la relazione tra Patrizia e Michelangelo andare avanti, nonostante suo padre, il boss Don Geraldo, non ne sia affatto contento. Nella sua idea, infatti, suo figlio avrebbe bisogno di una donna diversa, ma soprattutto di una che sappia rispettare l’uomo e stare al suo posto.

Ma Patrizia ha ben altre questioni di cui occuparsi: un carico di droga viene intercettato dalla polizia, e spetta a lei scoprire di chi sia stata la “soffiata” e, soprattutto, placare gli animi di Enzo, dei Levante e dei fratelli Capaccio. Ma la situazione rischia di sfuggirle di mano, così decide di chiedere aiuto a Gennaro: l’uomo è però impegnato con i suoi affari ed è alla ricerca di soldi per portare avanti il suo progetto.

Gomorra 4 anticipazioni terza puntata | Sesto episodio

I sospetti della soffiata in merito al carico sequestrato ricadono su Nicola, il quale si mette così alla ricerca del vero colpevole andando però a peggiorare la situazione. Nel frattempo Patrizia parla con Alessio, mentre Enzo ha perso un po’ la bussola: dopo la morte di Ciro qualcosa in lui si è spezzato. Il suo fedele amico e compagno di malaffare, Valerio, fa un tentativo di spronarlo e di ritirargli su il morale, ma lui sembra non fidarsi più di nessuno. Nel frattempo Michelangelo mette in chiaro al padre che non ha alcuna intenzione di rinunciare a Patrizia.

