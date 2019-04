“Ringrazio tutti per l’affetto in questo momento difficile”: Giulio Golia rompe il silenzio

“Ringrazio infinitamente tutte le persone che mi sono state vicine in questi giorni. Grazie a tutti per l’affetto che mi avete dimostrato e trasmesso, anche con un semplice messaggino, in questo momento per me difficile”. A scrivere queste parole è Giulio Golia, che, in un post pubblicato sulla sua bacheca di Facebook, ringrazia i tanti fan che gli sono stati vicini in questo periodo delicato.

L’assenza della Iena nell’ultima puntata della trasmissione di Mediaset aveva destato molta preoccupazione nel pubblico e nei suoi sostenitori. Sui social, Golia spiega il perché di quell’assenza.

“Non ti fai mai una ragione della perdita di un genitore, a qualunque età. Ma soprattutto quando la mamma per tutta la vita ti ha fatto anche da padre, il legame diventa davvero indissolubile”, scrive la Iena, che invita chi legge a non trascurare il rapporto con i propri cari.

“Godetevi sempre i vostri genitori, stateci insieme, coccolateli e fatevi coccolare finché potete, anche se a volte vi fanno arrabbiare, perché poi vi mancheranno più di quanto possiate pensare. Con affetto, Giulio”. Un messaggio commovente, quello del giornalista, che ringrazia così chi gli ha mostrato vicinanza.

In tanti avevano scritto alla Iena. Tra questi anche la conduttrice della trasmissione Nadia Toffa, che in diretta aveva espresso il suo affetto per Giulio Golia: “Prima di iniziare volevamo dedicare un momento a un grande amico e collega, Giulio Golia, che in questo momento non è qui con noi. Sta vivendo un momento privato molto doloroso. Ci tenevamo a dirgli che gli siamo vicini e a dargli un grande abbraccio”.