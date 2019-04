“Non voglio donne che escono con i neri”: l’auto-descrizione del ragazzo nudo su Tinder diventa virale

La descrizione del profilo è poi tanto eccentrica quanto la foto. Al posto di un classico “Romantico e sportivo : Carpe Diem“, Kirk riporta una minuziosa lista dei requisiti per lui indispensabili in una donna. La lista è composta di tre punti:

La foto ritrae un uomo di nome “Kirk” dal corpo decisamente palestrato, in posa davanti allo specchio, i pantaloni calati e gli slip bianchi in bella vista.

E per descrivere se stesso Kirk aggiunge: “Ho un appartamento con due camere da letto, faccio body building, ho un pastore tedesco, mangio tanto, non prendo m***a.

In poche ore, negli Stati Uniti, il video diventa virale su Twitter. Le condivisioni non si contano e i commenti alla foto sono tanto numerosi quanto variegati e spaziano da aperti apprezzamenti (“What a catch!”, “Che schianto!”) a osservazioni più ironiche come: “Ho fatto uno screenshot alla foto per mostrarla ai miei genitori la prossima volta che mi chiedono perché sono ancora single”.