Ascolti tv giovedì 11 aprile 2019 | Mentre ero via | A raccontare comincia tu | Sully

Ascolti tv giovedì 11 aprile 2019 – A vincere la sfida degli ascolti anche nella serata di ieri, 11 aprile 2019, è Rai 1. La terza puntata della fiction Mentre ero via è stata seguita da ben 4 milioni 873mila spettatori, pari ad uno share del 21,4%.

Non raggiunge invece neppure il 10% il film di Canale 5 Sully, che si ferma al 9,4 di share e 2 milioni 25mila spettatori. In prima serata si pone come terza rete più vista Tv8, il canale di proprietà di Sky che ieri sera proponeva in chiaro la sfida d’andata dei quarti di finale tra Arsenal e Napoli, vinta dagli inglesi: per Tv8 ottimi ascolti con 2 milioni 349mila spettatori e il 9,4%.

Rai 2 proponeva il film Escape plan – fuga dall’inferno che ha interessato 1 milione 183mila spettatori e il 4,9% di share. La comicità di Colorado su Italia 1 ha intrattenuto 1 milione 461mila spettatori, pari al 7,5% di share.

Cala rispetto alla prima puntata con Fiorello A raccontare comincia tu, la trasmissione con Raffaella Carrà su Rai 3 che ieri intervistava una diva come Sophia Loren: 1 milione 652mila spettatori pari ad uno share del 6,8%.

L’analisi dell’attualità e della politica su Rete 4 con Dritto e rovescio di Paolo Del Debbio, che raccoglie un ascolto medio di 868mila spettatori con il 4,8% di share. Su La 7 Piazzapulita di Corrado Formigli ottiene il 5,1% di share e 888mila spettatori.

Ascolti tv giovedì 11 aprile 2019 | Access prime time | Auditel ieri sera

Nella fascia dell’access prime time vince anche ieri sera Rai 1 con il gioco I soliti ignoti condotto da Amadeus, preferito da 4 milioni 934mila spettatori con il 19,3%. Su Canale 5 Striscia la notizia non va oltre il 16,8% con 4 milioni 323mila spettatori. Su Rai 3 Non ho l’età è stata seguita da 1 milione 345mila persone, a seguire la storica soap Un posto al sole ha appassionato 1 milione 745mila persone (6,8%).

Su La 7 Otto e mezzo di Lilli Gruber è stato seguito da 1 milione 740mila persone, la serie CSI su Italia 1 ha registrato 1 milione 63mila spettatori (4,2%). L’approfondimento di Rete 4 Stasera Italia ha raccolto 1 milione 112mila persone, infine su Rai 2 il Tg2 Post 720mila spettatori pari al 2,8%.