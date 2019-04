La popstar Ariana Grande ha pubblicato su Instagram la radiografia del suo cervello affetto da disturbo da stress post-traumatico (PTSD). La cantante e attrice americana soffre di questa patologia dal 2017 quando si trovò coinvolta in un attentato terroristico alla Manchester Arena proprio durante un suo concerto.

La Grande ha accompagnato alla foto il commento: “Not a joke”, non è uno scherzo. Già in passato la 25enne della Florida aveva spiegato ai suoi fan del trauma subito:”Tutti miei fan, le famiglie coinvolte, tutte le persone che erano lì ne hanno sofferto. Il tempo è la cosa più importante.

Credo di non essere neanche in grado di parlare della mia esperienza, non dovrei dire nulla. Penso che non sarò mai in grado di parlarne senza piangere. Detesto ammetterlo, ma l’ansia è davvero il segno del trauma”.

Lo scorso dicembre la popstar si era trovata a dover disdire il suo concerto a Las Vegas per “motivi di salute imprevedibili”. Sui social si era giustificata così: “Cara Las Vegas, in questo momento ho alcuni problemi di salute e non potrò vederti questo fine settimana. Ti amo e quindi non vedo l’ora di rivederti e fare lo show l’anno prossimo”.

Nonostante il disturbo di cui soffre, la Grande continua a programmare i suoi impegni: a breve sarà protagonista al Festival Coachella che si svolgerà in California nei prossimi due weekend: dal 12 al 14 aprile e dal 19 al 21 aprile.

Musica, la popstar Ariana Grande annuncia l’uscita del suo nuovo singolo 7 rings

“Canzoni oscene e pornografiche”: Ed Sheeran e Ariana Grande censurati in Indonesia