Achille Lauro sarà fra i prossimi giudici di X Factor 13? Su questo argomento, il cantautore romano resta sul vago. Durante la presentazione alla stampa di 1969, il suo ultimo album uscito giovedì 11 aprile, l’artista ha commentato così le indiscrezioni che lo vorrebbero fra i giudici del talent show al posto di Fedez e Manuel Agnelli.

“Lo sanno tutti tranne me, comunque non mi dispiacerebbe”. Il cantautore romano ha affermato di apprezzare il fatto che ci sia questa attenzione nei suoi confronti: “Spero di poter collaborare con X Factor. Mi divertono le esperienze televisive, specialmente quando sono vicine al mio lavoro. Comunque nessuno mi ha ancora parlato direttamente, forse lo hanno fatto con la mia agenzia ma non lo so, e comunque non lo potrei dire”, ha specificato.

Le voci di corridoio di una sua possibile collaborazione di Achille Lauro con il talent show circolano ormai da qualche tempo, alimentate da testate come Chi, Il Fatto Quotidiano, TvBlog, fra le altre.

Per il momento, l’artista che ha partecipato a Sanremo 2019 si gode l’uscita del suo ultimo album, 1969, che segna per lui una svolta tra punk, rock ed elettronica.

Interrogato sulla scelta di questo titolo, il cantante romano ha spiegato di avere un attaccamento particolare per questa data: “Il 1969 è l’anno dell’allungaggio e lo dico nel pezzo, sono sulla luna, una metafora di come mi sento ora. Il ’69 è un anno ricco di tanti avvenimenti che rappresentano molto per me e per questo disco, il brano omonimo poi segna il riscatto personale in chiave positiva”.