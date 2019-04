WikiLeaks, Julian Assange arrestato a Londra

Il co-fondatore di WikiLeaks, Julian Assange, è stato arrestato a Londra. Le manette sono scattate nel mattino di giovedì 11 aprile 2019.

Assange, cittadino australiano, si trovava da 7 anni nell’ambasciata dell’Ecuador per evitare l’estradizione in Svezia, dove dovrebbe affrontare un processo per violenza sessuale. Il Governo dell’Ecuador ha negato ad Assange il diritto d’asilo.

La polizia metropolitana di Londra ha dichiarato che ha preso in custodia il fondatore di Wikileaks, il quale comparirà davanti alla corte dei magistrati di Westminster “appena possibile”.

La polizia ha anche spiegato di aver proceduto all’arresto di Assange dopo essere stata invitata a farlo dall’ambasciata dell’Ecuador, che, appunto, ha negato il diritto d’asilo all’attivista.

Fondata alla fine del 2006 da un gruppo di programmatori attivisti tra cui Assange, Wikileaks è un’organizzazione internazionale senza scopo di lucro che riceve in modo anonimo e pubblica sul proprio sito documenti di vario tipo coperti da segreto.

Nel 2010 Wikileaks attirò su di sé l’attenzione internazionale per aver svelato alcuni documenti riservati sulla guerra in Afghanistan.

Da oltre un anno si parlava delle tensioni crescenti tra l’ambasciata dell’Ecuador e Assange. TPI ne aveva dato conto in questo articolo a maggio 2018. Il presidente dell’Ecuador, Lenín Moreno, aveva definito l’attivista australiano tra le altre cose un “hacker”, un “problema ereditario” e un “sasso nella scarpa”. L’ambasciata aveva inoltre impedito ad Assange l’accesso a Internet per timori di “interferenze negli affari di altri stati sovrani”.

Negli scorsi mesi il quotidiano britannico The Guardian aveva dato notizia di un presunto piano segreto della Russia per aiutare Assange a fuggire dalla Russia.

Notizia in aggiornamento

