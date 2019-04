Formula E a Roma: traffico in tilt. La zona sud della Capitale è paralizzata

Caos traffico a Roma. Nella mattinata di oggi, 11 aprile 2019, nel quadrante sud della Capitale, in particolare nella zona Eur, si registrano tantissimi problemi legati al traffico. A causare i disagi l’allestimento del “circuito” della Formula E in vista della gara di sabato che vedrà i bolidi elettrici sfrecciare per le vie della città. I lavori hanno comportato la chiusura di diverse strade.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULLA FORMULA E A ROMA

Secondo verde Roma, il servizio di Aci realizzato in collaborazione con la polizia di Roma Capitale, il traffico ancora adesso risulta congestionato su tutte le grandi arterie della città nel quadrante sud e sud-ovest.

A peggiorare la situazione anche da due incidenti stradali verificatisi in mattinata: il primo sul viadotto della Magliana (un auto è precipitata di sotto, grave il conducente), il secondo, meno grave, su via Laurentina.

Roma, bambino di 10 anni muore in strada: era sull’auto dei genitori ferma nel traffico

Il traffico è sostenuto oltre che nelle zone di Eur e Laurentina, in particolare anche tra via Pindaro e via Pontina e su via Ardeatina tra Falcognana e via di Tor Carbone.

Deviazioni, transenne e code di auto da via dell’Oceano Pacifico a viale di val Fiorita, fino alle Tre Fontane salendo sul viadotto della Magliana. Traffico in tilt anche sulla Laurentina e sulla via del Mare: chi partiva da Ostia antica ha impiegato anche tre ore per raggiungere la città.

FORMULA E A ROMA, LE STRADE CHIUSE

Fino a lunedì 15 la Colombo resta chiusa tra via Laurentina a viale dell’Oceano Atlantico. Per le auto che transitano verso Ostiense e Marconi il percorso obbligatorio è su via Carlo Levi, all’altezza di via di Decima.

Per i bus passaggio obbligato in via di Val Fiorita, via Tupini, viale Europa, via Beethoven e viale America e sono deviati i mezzi delle linee 30,170, 714, 791, 130F, N2 e N3.