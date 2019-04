Previsioni meteo oggi in Italia | Che tempo farà?

PREVISIONI METEO OGGI 11 APRILE 2019 – Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Il meteo a Roma? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Ma andiamo nel dettaglio: come sarà il meteo di oggi? Quali sono le previsioni? Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, giovedì 11 aprile 2019?

METEO: CHE TEMPO FARÀ DOMANI | VENERDI’ 12 APRILE 2019

NORD

Per la giornata di giovedì 11 aprile ancora cielo molto coperto con precipitazioni, anche a carattere temporalesco, che da est si sposteranno facilmente verso ovest. Tali fenomeni diventano nevosi sopra i 1500/1600 metri. Variabilità in serata, soprattutto nelle regioni del nord est.

Previsioni meteo oggi 11 aprile 2019 | CENTRO E SARDEGNA

Cielo prevalentemente nuvoloso con rovesci e temporali sparsi soprattutto nelle aree interne. In serata attesa un’attenuazione dei fenomeni, in particolare su Sardegna, Lazio, Toscana e Umbria. Quale fiocco di neve è atteso sui rilievi abruzzesi.

SUD E SICILIA:



Cielo nuvoloso sulle regioni dell’area tirrenica, con rovesci e temporali su Campania, Basilicata e la Calabria centro settentrionale. In attenuazione serale le piogge su Sicilia settentrionale e occidentale. Nuvolosità anche sulle restanti aree. Ampie schiarite in serata, salvo per quanto riguarda le coste campane, il Salento meridionale e la Sicilia occidentale.

TEMPERATURE

Temperature minime in rialzo al nord-ovest , Toscana, Campania e Basilicata. In sensibile calo, invece, su Emilia-Romagna e le restanti pianure settentrionali.

Previsioni meteo oggi 11 aprile 2019 | VENTI

Venti deboli settentrionali sulle aree alpine e, in generale, nel settentrione. Deboli di maestrale sulla Sardegna. Da deboli a moderati al sud.

MARI

Mar di Sardegna da mosso ad agitato, mentre molto mossi sia il Tirreno meridionale che lo stretto di Sicilia che il canale di Sardegna. Mosso il mar Ligure, lo Ionio settentrionale, il Tirreno centrale e l’Adriatico centro meridionale. Da poco mossi a mossi i restanti bacini.

La previsione meteorologica o previsione del tempo è l’applicazione della scienza atmosferica e della tecnologia per prevedere lo stato dell’atmosfera (tempo atmosferico) in un tempo futuro ed in una data località. Che tempo farà in un luogo X in un giorno e orario Y.

Gli esseri umani tentano di predire il tempo da millenni. Le previsioni del tempo si effettuano a partire dalla raccolta di dati quantitativi sullo stato attuale dell’atmosfera (situazione) ed utilizzando la comprensione scientifica dei processi atmosferici per stimare l’evoluzione dell’atmosfera (prognosi) secondo varie possibili tecniche.