Previsioni meteo domani 12 aprile 2019 | Italia | Che tempo farà?

PREVISIONI METEO DOMANI – Che tempo farà domani in Italia? Quali sono le previsioni meteorologiche per la giornata di mercoledì 10 aprile? Ogni giorno i meteorologi cercano di dare risposte in anticipo grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati. E, molto spesso, la previsione viene confermata.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo quali sono le previsioni (fornite dall’Aeronautica Militare), le temperature, i venti e i mari previsti per la giornata di domani:

Previsioni meteo domani in Italia venerdì 12 aprile 2019

NORD

Domani, 12 aprile 2019, sul Settentrione d’Italia tempo variabile con schiarite che si alterneranno a maggiori addensamenti. Previsti possibili rovesci, in particolare nelle zone montuose e interne.

Previsioni meteo domani 12 aprile 2019 | CENTRO E SARDEGNA

Al Centro e in Sardegna cielo molto nuvoloso con rovesci e qualche temporale in particolare lungo le zone appenniniche. Situazione in miglioramento nelle ore serali. Prevista neve sui rilievi abruzzesi a partire dai 1100 metri.

SUD E SICILIA

Forte instabilità sul meridione del nostro Paese. Tante nubi e precipitazioni sparse anche di forte intensità soprattutto nella prima parte della giornata. Tempo migliore a partire dalla sera.

Previsioni meteo domani 12 aprile 2019 | TEMPERATURE

Minime stazionarie un po’ ovunque. Massime in calo, a causa della bassa pressione, sulle regioni del Centro-Nord, in particolare Piemonte, Romagna, Abruzzo e Marche. In leggero aumento su Lazio, Vento, Sardegna, Liguria e Toscana.

VENTI

Venti piuttosto deboli su tutta Italia. Dal quadrante settentrionale sulle regioni del Centro-Nord, da Occidente su Sicilia e Calabria e infine debole dai quadranti meridionali sulle altre regioni.

Previsioni meteo domani 12 aprile 2019 | MARI

Le condizioni di instabilità meteorologica porterà secondo il meteo per la giornata di domani 12 aprile mari molto mossi in Sardegna, stretto di Sicilia e Ionio meridionale. Mossi il Tirreno meridionale, l’Adriatico centrale e lo Ionio settentrionale. Poco mossi gli altri bacini.

IL BOLLETTINO COMPLETO

