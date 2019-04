Milano, rifugiato africano trova un portafogli con 1300 euro e lo restituisce al proprietario

Un giovane africano ha ritrovato per strada a Cesate, in provincia di Milano, un portafogli contenente più di 1.300 euro in contanti e lo ha portato alla stazione di Polizia.

A perdere il denaro un pensionato di 71 anni che si era subito recato in commissariato per denunciare lo smarrimento: quasi in contemporanea, anche il giovane del Mali si era presentato dagli agenti.

Una volta arrivato in stazione di Polizia il 22enne di origine africana aveva in mano il portafogli e i documenti che il pensionato ha subito riconosciuto. Il ragazzo, ospite di un centro di accoglienza della zona, è stato lungamente ringraziato dall’anziano.

Il legittimo proprietario ha pensato anche di concedergli una piccola ricompensa in denaro: 100 euro. Questa storia a lieto fine si è verificata martedì scorso intorno alle 10.

Roma, presa “Miss Furto”: borseggiatrice seriale che a 21 anni ne dovrà già scontare 12 di carcere

Migranti, boom di permessi di soggiorno dopo la sentenza della Cassazione sul decreto Salvini