Qual è l'oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di giovedì 11 aprile 2019.

Ariete

Quest’oggi non volete proprio saperne di riflettere. Cari Ariete, siete stufi di arrovellarvi il cervello sempre sulle stesse cose. Sarà arrivata l’ora di prendere qualche decisione di pancia?

In campo professionale, uno lancio poco razionale potrebbe premiarvi, ma non in amore. Essere spontanei è importante in una relazione, ma anche dare il giusto peso alle parole, quindi un pochino in più di riflessione, in questo caso, non può farvi male.

Toro

Cari Toro, la vostra giornata è partita a gonfie vele: avete preso decisioni importanti i cui risultati arriveranno soltanto in futuro, eppure siete fiduciosi e non volete pentirvene.

Purtroppo, nel pomeriggio qualcuno penserà di rovinarvi l’umore con una cattiva notizia. Avrete difficoltà a digerirla e avrete bisogno del supporto di una persona cara.

Oroscopo di oggi 11 aprile 2019 | Gemelli

I Gemelli questo giovedì avranno bisogno di tanto sostegno, soprattutto per quella mancata pazienza che ha deciso di fare i bagagli e partire per un posto molto lontano.

Siete arrivati alla frutta, non tollerate più determinati atteggiamenti che a lungo andare hanno distrutto la vostra psiche. In particolare, a risentirne sarà proprio la vostra vita sentimentale.

Cancro

Gli amici del Cancro hanno trascurato molti elementi di recente e adesso ne pagheranno le conseguenze. La superficialità può arrecare molti danni e adesso lo sapete.

In campo professionale, avete scelto di non mettervi in gioco e di accusare i colpi in modo molto (troppo) passivo. Dovete darvi una svegliata.

Leone

Cari Leone, quest’oggi avete la criniera arruffata e la voglia di combattere più forte che mai. Volete riscattarvi di tutte le ingiustizie subite, purtroppo questa potrebbe essere la giornata sbagliata per farlo. Prima di prendere una decisione, fate mente locale e prendete un grosso respiro, o anche dieci.

Oroscopo di oggi 11 aprile 2019 | Vergine

Gli amici della Vergine saranno imprigionati in una tela di confusione questo giovedì. Ieri vi siete addormentati con la mente chiara e l’obiettivo ben fissato, mentre questa mattina vi siete alzati con la testa pesante e le idee ingarbugliate.

Niente panico: c’è sempre tempo per tornare indietro.

Bilancia

Quest’oggi gli amici della Bilancia sono veri guerrieri. Sguainate le spade e datevi al duello, la sfida comincia! La vostra energia è ammirevole, soprattutto se rivolta al vostro partner che ultimamente avete trascurato per altre necessità.

Dimostrare il vostro amore potrebbe aiutarvi ad alleggerire la tensione.

Scorpione

Cari Scorpione, il venerdì è ormai alle porte. Avete bisogno di rilassarvi e questo potrebbe essere il fine settimana perfetto per oziare.

Il lavoro vi concede qualche pensiero di troppo che non vi lascia dormire serenamente, ma tranquilli: anche questa ondata di maltempo passerà.

Oroscopo di oggi 11 aprile 2019 | Sagittario

L’amore vi rende forti. Cari Sagittario, se potete contare sull’affetto del vostro partner, niente vi spaventa. Siete invincibili, un po’ come quei supereroi della Marvel che vanno in giro a salvare il mondo.

Ma voi non siete supereroi, semplicemente degli esseri umani che comprendono il valore e l’importanza degli affetti nella propria vita.

Capricorno

La Luna non è nel vostro segno quest’oggi, cari Capricorno. Avete ricevuto una notizia irritante che ha tormentato il vostro sonno, non riuscite a ingoiare il malcontento e vorreste attaccar briga con il primo che capita.

Attenzione a non esagerare: se avete un problema con qualcuno, parlatene con il diretto interessato e non prendetevela con chi non c’entra niente.

Acquario

Il vostro partner vi tiene il muso e sapete perfettamente il perché. I nati sotto il segno dell’Acquario hanno un po’ tirato la corda ed è arrivata la resa dei conti.

Quest’oggi la vita di coppia andrà a farsi un giro sulle montagne russe e vi metterà davanti a una scelta.

Pesci

Siete di buon umore oggi, cari Pesci. Questa sembra essere una giornata come tante, ma non lo è e soltanto per un motivo: siete sereni, nonostante tutto. Nonostante i problemi al lavoro, nonostante le discussioni di coppia, nonostante i pretesti della famiglia.

Incanalate quest’energia positiva in un obiettivo da raggiungere ed è questa la chiave della vostra pace interiore.