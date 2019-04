Lecce, nonno orco palpeggia i nipoti nelle parti intime per anni: la sconvolgente confessione dei bambini

I nonni sono rifugio. Non tutti: un nonno orco di Lecce per anni ha riservato baci e toccatine intime ai nipotini. E non si trattava di affettuose carezze, ma di abusi sessuali.

Sotto accusa un 71enne pugliese che nei prossimi giorni affronterà il processo per molestie nei confronti di minori. Oltre il ragazzino e la ragazzini, figli di sua figlia, lei 12 anni lui 10, l’uomo era solito molestare anche un loro amichetto. È stato quest’ultimo ad incastrarlo con le sue gravissime confessioni.

Dopo ripetute occasioni in cui il nonno orco lo palpeggiava, il bambino è riuscito a raccontare tutto ai genitori, facendo venire fuori anche gli episodi più antichi e che riguardavano anche i due nipoti. L’anziano avrebbe molestato anche tutti e tre insieme contemporaneamente più volte.

Addirittura, tra il 2005 e il 2008 avrebbe sfogato i suoi desideri sul piccolo, di allora 5 anni, molestandolo mentre dormivano insieme nel letto matrimoniale per il riposino pomeridiano e durante la notte il nonno orco accendeva la televisione e obbligava entrambi nipotini a guardare programmi vietati ai minori.

Sulla nipote più grandi ci sarebbe stato un abuso sessuale con un rapporto completo.

