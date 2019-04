MotoGP Austin 2019 streaming e diretta tv: ecco dove vedere qualifiche e gara

MOTOGP AUSTIN STREAMING – Dopo una settimana di sosta, torna la MotoGp. Dopo l’emozionante gran premio di Argentina, ci si sposta in Texas, sullo storico circuito delle Americhe di Austin.

Per Marquez si tratta di un’occasione da non fallire per provare ad allungare in classifica sui diretti concorrenti, a cominciare da Valentino Rossi. D’altronde il Texas è la terra di Marc Marquez, soprannominato “Capitan America”: lo spagnolo ad Austin in carriera ha vinto sei volte partendo dalla pole position. Anche quest’anno sarà un dominio assoluto del pilota Honda?

Ecco gli orari delle gare: Moto3 alle 18, Moto2 alle 19:20, MotoGP alle 21. Ma dove vedere il Gp di Austin? Sky Sport? Tv8? Di seguito tutte le risposte:

IL CALENDARIO COMPLETO DELLA MOTO GP

MotoGP Austin streaming | Dove vederlo in tv live e/o differita

Il GP di Austin della MotoGP 2019 va in onda in diretta per gli abbonati Sky sul canale Sky Sport MotoGP: prove libere, qualifiche e gara andranno in onda integralmente e in diretta.

Il commento delle gare di MotoGP è come sempre affidato alla coppia Guido Meda e Mauro Sanchini, mentre Rosario Triolo e Mattia Pasini raccontano la Moto3 e la Moto2.

Ecco gli orari del MotoGp Austin 2019: La gara di MotoGp va in onda in diretta domenica 14 aprile dalle 21 ore italiane su Sky Sport MotoGP.

Su TV 8 invece sia le qualifiche (sintesi) sia le gare delle varie categorie questa settimana vengono trasmesse in differita. in differita. A che ora? Le qualifiche delle tre classi sabato a partire dalle 23.15. Domenica appuntamento con le repliche su Tv 8 delle gare: la Moto3 è alle ore 20.00, la Moto2 alle ore 21.20 e, infine, l’attesissima MotoGP alle ore 22.30.

MotoGP Argentina streaming | Dove vederlo in live streaming

Il Gran Premo dell’Argentina della MotoGP sarà visibile anche in diretta streaming tramite la piattaforma SkyGo, che consente agli abbonati Sky di vedere i programmi della tv satellitare su pc, tablet e smartphone.

DOVE VEDERE TUTTE LE GARE DELLA MOTO GP

MotoGP Argentina streaming | Programma completo

Questo il programma della MotoGP di Austin 2019 sul canale Sky Sport MotoGP e gli orari:

GIOVEDÌ 11 APRILE

Ore 14.15: Paddock Pass

Ore 19: Conferenza stampa piloti

Ore 20: Paddock Live Show

Ore 20.30: Talent Time

Ore 20.45: Aprila all stars

VENERDÌ 12 APRILE

Ore 15.55: Prove libere 1 Moto3

Ore 16.50: Prove libere 1 MotoGP

Ore 17.50: Prove libere 1 Moto2

Ore 18.50: Paddock Live

Ore 20.05: Paddock Live

Ore 20.10: Prove libere 2 Moto3

Ore 21.05: Prove libere 2 MotoGP

Ore 22.05: Prove libere 2 Moto2

Ore 23: Paddock Live

Ore 24: Paddock Live Show

Ore 24.30: Talent Time

SABATO 13 APRILE

Ore 15.55: Prove libere 3 Moto3

Ore 16.50: Prove libere 3 MotoGP

Ore 17.50: Prove libere 3 Moto2

Ore 18.50: Paddock Live

Ore 19.15: Paddock Live

Ore 19.30: qualifiche Moto3

Ore 20.30: prove libere 4 MotoGP

Ore 21.10: qualifiche MotoGP

Ore 22: qualifiche Moto2

Ore 23: Paddock Live

Ore 24.30: Conferenza stampa qualifiche

Ore 1.00: Paddock Live Show

Ore 1.30: Talent Time

DOMENICA 14 APRILE

Ore 15.35: Warm up Moto3, Moto2, MotoGP

Ore 17.30: Paddock Live

Ore 18: Gara Moto3

Ore 19: Paddock Live

Ore 19.20: Gara Moto2

Ore 20.15: Paddock Live

Ore 20.30: Grid

Ore 21: Gara MotoGP

Ore 22: Zona Rossa

Ore 22.45: Paddock Live

Ore 24.30: Race Anatomy MotoGP