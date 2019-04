Mentre ero via anticipazioni terza puntata | 11 aprile 2019 | Cosa succede | Rai 1

MENTRE ERO VIA ANTICIPAZIONI TERZA PUNTATA – Questa sera, giovedì 11 aprile 2019, torna su Rai 1 Mentre ero via, la fiction con Vittoria Puccini, giunta alla terza puntata.

Dopo il successo dei primi due appuntamenti, continuano le avventure della protagonista, Monica, tra colpi di scena, dubbi e rivelazioni. La terza delle puntate di Mentre ero via va in onda l’11 aprile su Rai 1 a partire dalle 21.20. Di seguito tutti le anticipazioni e gli spoiler.

Mentre ero via anticipazioni terza puntata | 11 aprile

Nella puntata di questa sera, Monica, interpretata da Vittoria Puccini, sta cercando di ricostruire e rimpossessarsi del suo passato. Al suo fianco Stefano, il fratello di Marco, uno dei pochi a starle vicino in questa fase così delicata dopo l’incidente nel quale morirono Marco e Gianluca.

La donna, infatti, inizia ad avere dei dubbi su quanto le è stato finora raccontato su quel tragica giorno e sul suo passato. Stefano inoltre è l’unico a non credere al fatto che la protagonista di Mentre ero via sia una persona meschina ed egoista.

I due, quindi, decidono di portare avanti delle loro indagini, visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza relative a quella notte dell’incidente, a seguito del quale la ragazza è rimasta in coma per quattro mesi.

Nelle immagini si nota Gianluca che spara a Marco e poi precipita dal balcone. Monica, spaventata, fugge e viene poi investita da un’auto. Stefano e Monica, poi, vanno in Svizzera, e lì fanno ulteriori scoperte sconvolgenti su Gianluca.

In particolare, la protagonista di Mentre ero via verrà a sapere che Enrico era un chimico, che era entrato in contatto con Gianluca in circostanze poco chiare. Intanto il rapporto tra Monica e Barbara. Stefano, infine, riceverà delle minacce da qualcuno che non vuole che lui prosegua con le indagini.

