“Un vero re cerca ciò che può dare”, è uscito il nuovo trailer del remake Il Re Leone | VIDEO

Timon, Pumbaa, Zazu e soprattutto Simba. Tutti gli amati personaggi de Il Re Leone stanno per tornare e questa volta in un formato live-action!

Era il 1994 quando usciva il film d’animazione in casa Walt Disney, un prodotto ben riuscito che ha portato a casa ben due Premi Oscar (per miglior colonna sonora e miglior canzone) ed è presto entrato nel cuore di intere generazioni.

A distanza di anni, Walt Disney sta cavalcando la scia dei remake in chiave live-action per riproporre i grandi classici che hanno fatto la storia del cinema. Dopo La Bella e la Bestia e il recentissimo Dumbo di Tim Burton, quest’estate arriverà anche Il Re Leone.

Dopo alcune clip sparse qui e lì, Disney ha concesso ai fan un nuovo full trailer che ci mostra il piccolo Simba in fuga dopo la morte di suo padre, Mufasa, sotto suggerimento del meschino zio Scar.

“Tutto ciò che vedi coesiste grazie ad un delicato equilibrio. Mentre gli altri cercano ciò che possono prendere, un vero Re cerca ciò che può dare”. Come nel film d’animazione, Simba prova una profonda ammirazione per suo padre e crede fermamente nel suo destino reale. Così come Scar, il fratello disprezzato e messo nell’ombra dall’abbagliante regno di Mufasa, è pronto a spodestarlo.

Il video ci porta nel cuore della Savana, dove Simba si è rifugiato dopo l’esilio e lo vediamo passare da cucciolo a leone adulto, affiancato dai cari Timon e Pumbaa (che chiudono armonicamente la clip sulle note del celebre brano “Il leone si è addormentato”).

Diretto da Jon Favreau (che si è già occupato del remake de Il libro della giungla), Il Re Leone arriva nelle sale italiane dal 21 agosto 2019, animando la nostra estate insieme al caro Quentin Tarantino e il suo C’era una volta a Hollywood. Riuscirà Simba a prendere il suo posto nel cerchio della vita?