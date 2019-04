Del misterioso progetto cinematografico con protagonista Rihanna si sapeva soltanto il nome: Guava Island è la pellicola che arriverà in anteprima mondiale al Coachella 2019, dove si esibirà Childish Gambino.

L’attore e musicista, che all’anagrafe risponde al nome di Donald Glover (e che abbiamo visto in Star Wars: Solo), per quest’edizione del Coachella sarà uno degli headliner (insieme ad Adriana Grande e la rockband Tame Impala).

Per l’occasione, Gambino non ha voluto farsi mancare niente e, oltre all’esibizione musicale, lancerà Guava Island. Il progetto cinematografico è stato elaborato in gran segreto con la collaborazione della popstar Rihanna.

Cosa sappiamo di Guava Island? Molto poco. Dato certo è che verrà proiettato in anteprima esclusiva al Coachella durante il primo fine settimana del Festival.

Il film potrebbe essere collegato al prossimo album del cantante. Le riprese sono state fatte a Cuba dal regista Hiro Murai, vecchia amicizia di Glover che l’ha guidato infatti in alcuni episodi della serie televisiva “Atlanta” e nel video “This Is America”.

Chi ci sarà nel cast del film? Rihanna, sicuramente, ma non solo. Laetitia Wright, conosciuta per Black Panther della Marvel, e Nonso Anonzie di Game of Thrones sono alcuni degli attori che prenderanno parte al film segretissimo di Gambino.

Qualche tempo fa, era stato pubblicato (in modo poco ufficiale) un trailer del progetto dove si poteva intendere il ruolo di Glover (un musicista talentuoso ma senza un dollaro in tasca).

“Viviamo in un paradiso ma nessuno ha il tempo o i mezzi per viverlo”, recita il protagonista. Al suo fianco, a dare volto alla fidanzata è Rihanna.

Sull’account Instagram dell’attore, è spuntata una prima (questa volta ufficiale) clip la cui ambientazione ci porta nella suggestiva cornice di Cuba, dove sono state effettuate le riprese.

Guava Island verrà proiettato in una sala cinematografica allestita per l’occasione al Coachella 2019. Chi potrà accedere? Tutti i partecipanti al Festival e non solo: almeno negli Stati Uniti, grazie ad Amazon Prime Video, il film di Gambino verrà trasmesso gratuitamente per dodici ore (dalla mezzanotte alle 18 di sabato 13 aprile), dopodiché finirà nel suo catalogo a pagamento (di conseguenza, chiunque avrà Amazon Prime Video potrà vederlo).