Game of Thrones, il finale della serie svelato in una playlist di Spotify?

Game of Thrones torna il 14 aprile 2019 con l’ottava e ultima stagione. I fan hanno avviato la ricerca allo spoiler ormai da tempo, ma forse qualcosa è sfuggita al controllo (oppure no?) degli autori.

Pare infatti che una Playlist di Spotify contenga grandi spoiler circa il finale della serie e a confessarlo sono gli stessi autori (che burloni).

La Playlist è intitolata “Game of Thrones: The End is Coming”; si tratta di una raccolta ufficiale con i brani che gli autori David Benioff e D.B. Weiss hanno ascoltato come fonte d’ispirazione durante la lavorazione di Game of Thrones. Ma, soprattutto, pare che queste siano le canzoni che esprimono al meglio lo spirito delle ultime sei puntate di quest’ottava stagione.

“La risposta al finale della serie è nascosta nelle scelte della playlisy, al 100%. Sappiamo che nessuno ci crederà, ma è così”, hanno dichiarato gli autori in un’intervista con For The Record.

Neanche il tempo di dirlo, che è già caccia allo spoiler. La Playlist è costituita da 50 canzoni e slitta da The Doors a Led Zeppelin, da Rage Against The Machine a Bob Dylan, Prince e tanti altri. Ad esempio, il brano “Sleep Now in the Fire” non potrebbe essere un avvertimento da parte di Daenerys ai suoi nemici?

Oppure, cosa ne pensate del brano “Immigrant Song” dei Led Zeppelin? Non potrebbe essere un indizio circa l’unione che fa la forza, i Sette Regni coalizzati contro il Re della Notte?

Per non parlare di “The End” de The Doors: qualcuno dovrà sicuramente perdere, ma chi? Anche “Sisters” di Prince lascia intendere un chiaro riferimento alle sorelle Stark, riunite nella settima stagione e pronte a dare il meglio di sé in quest’ultima.

Dopo la caccia ai troni, gli autori hanno voluto mettere alla prova i fan con questi 50 indizi: dietro una di queste canzoni, potrebbe nascondersi il finale di Game of Thrones. Ma quale sarà? Non ci resta che aprire Spotify e premere Play.