Lui, lei e l’altra: si presenta al matrimonio dell’ex vestita da sposa e lo implora di tornare insieme | VIDEO

Non sempre l’amore ripaga, soprattutto se ormai finito (quantomeno per uno dei due). Accade in Cina: una donna si è presentata a una cerimonia nuziale con indosso un candido abito da sposa: un dettaglio ordinario, se non fosse che quella donna non è la sposa, ma la ex.

Pronta a reclamare l’amore del suo ex fidanzato, la donna si è intrufolata alle nozze e ha interrotto la cerimonia a pochi minuti dal profetico “sì”. Una sorpresa sicuramente non gradita per i quasi-sposi.

Il video mostra l’ex fidanzata in ginocchio, affranta da un amore non corrisposto, che implora lo sposo di non farlo, di prendere lei come moglie e non l’altra. Una scena comica, eccetto per i diretti interessati, che si è consumata davanti allo stupore degli invitati.

Il rifiuto dello sposo è arrivato rapidamente. Scansando l’ex ragazza, anche in modo brusco, l’uomo ha dimostrato il proprio disappunto per quell’interruzione poco gradita.

“È stata colpa mia!” ha gridato disperata la donna, con la dignità soffocata sotto gli strati dell’abito bianco. Ma neanche quell’ammissione ha convinto lo sposo. Del resto, i due avevano scelto di prendere strade separate a causa d’incompatibilità caratteriale; e, anche se lui è riuscito ad andare avanti, lei non ha retto all’idea dei fiori d’arancio con un’altra.

La sposa, inviperita come non mai, si è allontanata da quella scena raccapricciante. Lui l’ha seguita subito, cercando di rimediare alla triste piazzata della ex, mentre l’altra è stata lasciata da sola con il suo dolore, sdraiata per terra.

Il video che ha immortalato la scena ha immediatamente fatto il giro del mondo, grazie ai notiziari cinesi e soprattutto alla complicità dei social.

In trenta secondi di video, si sono consumati due drammi: il primo è quello di due quasi-sposi le cui nozze sono state rovinate dall’instabilità emotiva di un’ex fidanzata; il secondo, è un amore non corrisposto per una donna che si è pentita di aver perso l’amore della sua vita.