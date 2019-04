EPCC 2019 ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA – Comincia una nuova stagione di Epcc, il late show condotto da Alessandro Cattelan che torna in prima serata su Sky Uno con otto nuove puntate. Come sempre al centro della trasmissione gli ospiti che si succedono alla scrivania del conduttore, per raccontarsi in maniera originale e scherzosa.

Dopo il grande successo della passata stagione, E poi c’è Cattelan viene confermato in prima serata, dopo che nelle prime cinque stagioni era andato in onda in seconda serata. Appuntamento ogni giovedì su Sky Uno a partire dalle 21.15.

Uno show originale, basato su interviste che spesso sono diventate di culto, tra gag e voglia di mettersi in gioco da parte degli ospiti. Confermati al fianco di Alessandro Cattelan anche in questa nuova edizione di Epcc l’autore Marco Villa e la musica dal vivo degli Street Clerks.

Ma scopriamo nel dettaglio cosa succede nella prima puntata della nuova edizione di Epcc – E poi c’è Cattelan, in onda su Sky Uno dalle 21.15 questa sera, giovedì 11 aprile 2019. Di seguito tutte le anticipazioni, gli ospiti e gli spoiler.

Epcc 2019 anticipazioni prima puntata | Ospiti

Inizio “col botto” per la prima puntata della settima stagione di Epcc. Alessandro Cattelan, Marco Villa e l’amico argentino sono in giro per Milano nelle vesti di nuovi Ghostbusters alla caccia dei fantasmi delle passate edizioni della trasmissione. Nel corto rivedremo il sindaco di Milano Beppe Sala, Salvatore Esposito, alias “Genny” di Gomorra, Elettra Lamborghini e Jack La Furia.

Il format di successo di E poi c’è Cattelan cambia poco rispetto allo scorso anno. Confermati i monologhi divertenti del conduttore e soprattutto la presenza in studio di importanti ospiti. Nella prima puntata, in onda questa sera 11 aprile, Epcc 2019 parte con una grande star internazionale: direttamente da New York, Cattelan intervista Jimmy Fallon, il presentatore del Tonight Show.

L’altro super ospite della puntata dell’11 aprile è Marco Mengoni, re del pop in partenza con il suo nuovo tour Atlantico. Nelle prossime puntate, in onda ogni giovedì in prima serata su Sky Uno, ci saranno anche Paola Cortellesi, Alessandro Borghi, Enrico Mentana, Antonella Clerici, Salvatore Esposito e Arturo Muselli, Antonio Conte, Alberto Tomba.

DOVE VEDERE EPCC 2019