A poco più di un mese dalle elezioni europee il Pd ha reso noti i nomi dei suoi candidati. Come spiegato dallo stesso segretario Nicola Zingaretti “un terzo dei candidati sono non iscritti, 39 donne e 37 uomini. Non è una lista a mia immagine e somiglianza ma a nostra immagine e somiglianza”.

A presiedere la circoscrizione Italia meridionale è Franco Roberti, ex Procuratore nazionale Antimafia e antiterrorismo. Nella stessa lista Ivan Stomeo, primo cittadino di Melpignano, presidente dell’Associazione nazionale borghi autentici d’Italia e consigliere della Fondazione della Notte della Taranta.

Nel collegio Italia nordest spunta invece il nome dell’ex presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Roberto Battiston, revocato dal suo incarico a novembre del 2018 dal ministro dell’Istruzione Marco Bussetti.

Sempre in Italia nordest Elisabetta Gualmini, politologa e professoressa ordinaria di Scienza politica all’Università di Bologna nonché vicepresidente e assessore alle politiche di welfare e politiche abitative della Regione Emilia-Romagna.

Presente anche Silvio Calò, professore di storia e filosofia a Treviso, che a ottobre è stato premiato come “Cittadino europeo dell’anno ” a Bruxelles per il suo impegno nell’accoglienza dei migranti.

In Italia centrale ci sono invece Mamadou Sall, rappresentante sindacale della Cgil di Firenze e Segretario generale dell’associazione della comunità senegalese di Firenze; Caterina Avanza, coordinatrice per le europee di En Marche e stretta collaboratrice di Macron; il germanista Angelo Bolaffi; Bianca Verrillo, avvocato che si occupa di lotta alla violenza contro le donne e ricopre il ruolo di coordinatrice del centro antiviolenza di Macerata.

Tra i nomi più noti dell’Italia insulare quello di Pietro Bartolo, medico di Lampedusa da decenni dedito alla prima accoglienza sanitaria ai migranti che arrivano sull’isola e di Virginia Puzzolo, ricercatrice della Commissione europea nel campo dell’aerospazio.