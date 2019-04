La prima azienda in Egitto che concede alle donne un giorno di ferie per il ciclo mestruale

Le dipendenti di Shark and Shrimp, un’agenzia di marketing con sede al Cairo possono restare a casa durante il periodo del ciclo mestruale.

È la prima azienda in tutto l’Egitto a concedere un giorno di ferie retribuito ogni mese nella settimana delle mestruazioni. Le donne che decideranno di usufruire della giornata off non dovranno neanche consegnare certificati medici che attestino il ciclo mestruale in corso.

“Inizialmente i dipendenti sono rimasti scioccati perché non è normale parlare liberamente di questo problema qui nel Medio Oriente e nella regione del Nord Africa”, ha spiegato Rania Youssef, responsabile delle risorse umane dell’azienda.

“Sta alle dipendenti scegliere quale giorno del loro periodo verra tolto”, ha aggiunto a The Independent.

“Ci fidiamo al cento per cento dei nostri dipendenti e sappiamo che non abuseranno di questa possibilità”.

L’amministratore delegato dell’azienda, Mohamed Naiem, ha deciso di introdurre questa politica aziendale dopo aver letto alcuni articoli medici che affrontavano il tema dei dolori mestruali.

Diverse associazioni di donne chiedevano giorni di ferie pagati durante il ciclo. La decisione dell’azienda Shark and Shrimp è arrivato dopo la proposta di un gruppo di giornaliste egiziane che hanno lanciato diverse campagne in Egitto per promuovere il congedo mestruale alle donne.

Il congedo mestruale è riconosciuto in paesi come Giappone, Corea del Sud, Taiwan, Indonesia e Zambia. Nella Corea del Sud le donne possono avere diritto a una retribuzione aggiuntiva se non utilizzano il congedo mestruale a cui hanno diritto.

L’Italia ha tentato di introdurre una legge simile l’anno scorso, ma non è riuscita a passare.