Coachella 2019, ecco dove seguire in streaming il festival musicale più amato dagli americani (e non solo)

COACHELLA 2019 STREAMING – L’evento più cool della musica americana si sta avvicinando. Il Coachella Music and Arts Festival apre le porte alla nuova stagione estiva ed è pronto a entusiasmare tantissimi fan con diversi artisti. I protagonisti di quest’edizione 2019 saranno Ariana Grande, Childish Gambino e Tame Impala.

Il Coachella si divide in due fine settimana di fuoco: il primo appuntamento parte venerdì 12 aprile e finisce domenica 14. Il secondo invece parte venerdì 21 aprile e termina definitivamente domenica 23 aprile.

Se non avete la fortuna di essere nei dintorni di Los Angeles per partecipare a questo evento a prova di celebrità, non temete: esistono più modi per seguire il Festival musicale americano.

Coachella 2019, tutto quello che c’è da sapere sul Festival Musicale più vip dell’anno

Prima di tutto, c’è da premettere che il Coachella è andato sold out già a gennaio, dopo 40 minuti che erano state aperte le vendite online. Tutti coloro che sono stati tagliati fuori, per un motivo o per un altro, non potranno fare altro che seguire l’evento tramite internet.

Coachella 2019 streaming | La diretta live

Il Coachella è un Festival che ogni anno lascia il segno, sia per la musica che per la moda. Infatti, il Festival è spesso utilizzato per affermare nuove tendenze (basti pensare alla felpa gialla di Beyoncé dello scorso anno, andata completamente a ruba sul mercato).

Gli amanti dell’evento potranno seguirlo in diretta streaming grazie al sito ufficiale del Coachella. In attesa del Festival, è partito un countdown che terminerà venerdì 12 aprile e permetterà poi la visione dell’evento.

Coachella 2019, tutti i cantanti che si esibiranno al festival musicale più atteso dell’anno

Oltre alla piattaforma streaming del sito, esiste un canale YouTube ufficiale del Coachella dove sarà possibile seguire le esibizioni dei cantanti che preferite.

Ovviamente, neanche il Coachella può sfuggire ai social. Con l’hashtag #Coachella2019 sarà facilissimo cercare le testimonianze – vip e non – di chi prenderà parte all’evento. Restate sintonizzati, soprattutto tramite Twitter e Instagram, e vi sembrerà di essere esattamente in California, o quasi.