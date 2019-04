COACHELLA 2019 CANTANTI – Arriva di nuovo il periodo dell’anno in cui ci si veste con motivi floreali e ci si reca nei dintorni di Los Angeles per partecipare al Coachella.

Il Festival musicale più conosciuto (e vip) al mondo torna per intrattenere il pubblico in due movimentati fine settimana. L’appuntamento parte con venerdì 12 aprile fino a domenica 14, per poi proseguire il fine settimana successivo da venerdì 21 a domenica 23 aprile.

Ma chi ci sarà sul palcoscenico a intrattenere il pubblico? Non possiamo sapere quali celebrità si mescoleranno tra la gente comune, ma il sito web ufficiale del Festival ha preparato una lunga lista dei cantanti che si esibiranno al Coachella 2019.

Coachella 2019 cantanti | Headliner

Sono stati annunciati a gennaio i tre protagonisti (conosciuti con il termine inglese headliner) di quest’edizione. Il palco attende febbricitante l’arrivo di Childish Gambino, alter ego musicale di Donald Glover, la rockband australiana Tame Impala e la popstar Ariana Grande.

Quest’ultima era già salita sul palcoscenico del Coachella: era il 2018 e la giovane artista affiancava Kygo per cantare “No more tears to cry”.

Coachella 2019 cantanti | Line-up

La scaletta del Coachella, oltre ai headliners, prevede tantissimi artisti pronti a intrattenere il pubblico. Siete pronti per l’elenco di artisti?

Partiamo in ordine alfabetico: dopo 070 Shake, 29 Palms e 88Glam, con la A troviamo A Hundred Drums, Arizona, Adriatique, Agoria, Alf Alpha, Alice Merton, Ame, Amelie Lens, Anderson .Paak, Anna Lunoe, Aphex Twin.

Con la B abbiamo Bad Bunny, Bassnectar, Baynk, Bazzi, Beach Fossils, BearTraxx b2b, Billie Eilish, Blackpink, Bleep Bloop, Blond:Ish, Blood Orange, Bob Moses, Boy Pablo, Burna Boy.

Con la C abbiamo Calypso Rose, Camelphant, Cassian, Charlotte De Witte, Charlotte Gainsbourg, Chon, Chris Lake, Christine And the Queens, Chvrches, Cirez D, Clairo, Clozee, Cola Boyy, Cool Era, Cptn Kirk.

Con la D abbiamo D1bbs, Dance Spirit, Dave P., Deep Dish, Dennis Lloyd, Dermot Kennedy, Dillon Francis, Diplo, Dirtwire, Dj Nu-Mark, DJ Seinfeld, Dj Snake, Dom Dolla, Dombresky, Dorfex Bos, Dusky, DVSN.

Con la E abbiamo Eagles & Butterflies, Easy Life, Elderbrook, Ella Mai, Emily King, Emmit Fenn, Ericalandia, Escapade, Evan Giia, Fisher. Mentre con la F abbiamo FKJ, Ford. e Four Tet.

Con la G abbiamo Gabe Real, Gesaffelstein, Golden Feautres, Gorgon City, Gryffin, Gucci Gang, Guy Gerber. Con la H abbiamo Heidi Lawden, Henry Pope, H.E.R., Holly, Hop Along, Hot since 82/Lauren Lane/Nic Fanciulli, Hurray For the Riff Raff, Hyukoh.

Con la I abbiamo Iceage, Idris Elba, mentre con la J abbiamo J Balvin, Jaden Smith, Jain, Jambinai, Jan Blomqvist, Janelle Monae, Jauz, Javiera Mena, Jim Smith, Jimbo Jenkins, John Beaver + DJ Durty, Jon Hopkins, Jpegmafia, Juice Wrld, Justin Jay.

Con la K abbiamo Kacey Musgraves, Kaytranada, Kayzo, Kero Kero Bonito, Khalid, Khruangbin, Kid Cudi, King Princess, KMLN, Kolsch.

Coachella 2019 cantanti | Line-up | Dalla K

Con la L abbiamo Las Robertas, Lastlings, Latmun, Lauren Lane, Lee Burridge, Let’s Eat Grandma, Little people, Little Simz, Lizzo, Loboman, Los Tucanes De Tijuana, Lost Desert, Lou Phelps, Lsdream.

Con la M abbiamo Mac Demarco, Madam X, Maggie Rogers, Mansionair, Memba, Men i Trust, Mersiv, Mon Laferte, Mr. 5Y10, Mr. Carmack, Mr Eazi, Murda Beatz.

Con la N ci sono Nightmre, Nic Fanciulli, Nicole Moudaber, Nina Kraviz, Nocturnal sunshine, Nora En Pure, Nostradahm. Con la O abbiamo Ocho Ojos, Ookay, mentre con la P abbiamo Parcels, Patrice Baumel, Patricio, Perfume, Pete Tong, Playboi Carti, Polo & Pan, Pusha T.

Con la R abbiamo R3ll, RatBoy, Razorbumps, Record Safari, Rico Nasty, Rosalia, Ross From Friends, Rufus du sol, Ry X. Con la S abbiamo Sabrina Claudio, Sales, Serpentwithfeet, SG Lewis, Shallou, Shame, Shawni, Sheck Wes, Shlump, Sir, Smino, Sob X Rbe, Soccer Mommy, Social House, Sofi Tuccker, Sonny Fodera, Sophie, Soulection, Stavroz, Steady holiday, Stephan Bodzin, Still Woozy, Sunday Service on Easter, Superorganism.

Con la T abbiamo al Coachella Tale of Us, Tara Brooks, The 1975, The Floozies, The Frights, The Funk Hunters, The Garden, The Interrupters, The Messthetics, The Red Pears, Tierra Whack, Tiffany Tyson, Tomasa Del Real, Turnover, Turnstile, TY Segall & White Fence.

Con la U abbiamo Unknown Mortal Orchestra, U.S. Girls, mentre con la V abbiamo Vickki Acuna, Virgil Abloh, Vnssa. Con la W abbiamo Walker & Royce, Wallows, Weezer, Wiz Khalifa.

Con la Y al Coachella abbiamo Yellow Day’s, Yeti Out, Yg, Yotto, Yung Bae, Yves Tumor.

Infine, ma non per importanza, con la Z abbiamo Zedd.